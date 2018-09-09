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Nişanlısıyla tartışan genç kendini böyle öldürmeye çalıştı

Nişanlısıyla tartışan genç kendini böyle öldürmeye çalıştı
Nişanlısıyla tartışan genç kendini böyle öldürmeye çalıştı

İstanbul Fatih’te nişanlısıyla tartıştığı iddia edilen 20 yaşındaki bir genç, havalı tabancayla göğsüne ateş ederek intihar teşebbüsünde bulundu. Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Nişanlısıyla tartışan genç kendini böyle öldürmeye çalıştı - Tıkla İzle

Nişanlısıyla tartışan genç kendini böyle öldürmeye çalıştı
Olay, Emin Sinan Mahallesi’nde öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, nişanlısıyla sorun yaşayan Yunus B., iş yerindeki kasada bulunan havalı tabancayla göğsüne ateş etti. Yaralanan Yunus B. kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesini duyan yakınları ağır yaralı gencin yanına koşarak olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralanan şahsa ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı gencin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olayın intihar teşebbüsü olduğunu tespit etti. Olay yerinde incelemelerini yapan ekipler, konuyla ilgili çalışma başlattı.

Olay anı kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 20 yaşındaki Yunus B., iş yeri içerisindeki kasaya yöneliyor. Bilye atar silahı alan genç göğsüne doğru ateş ettikten sonra yere yığılıyor. Silah sesini duyan yakınları Yunus B.’nin yanına koşuyor. 

Caner Sönmez
 

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