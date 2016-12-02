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Nişantaşı Üniversitesi 90-61'lik skorla maçtan galip ayrıldı

Nişantaşı Üniversitesi ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Erkek Basketbol Takımları Ünilig 2. Hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Müsabakanın tamamında etkili bir oyun ortaya koyan Nişantaşı Üniversitesi 90 – 61’lik skorla maçtan galip ayrıldı

Nişantaşı Üniversitesi 90-61lik skorla maçtan galip ayrıldı

02 Aralık 2016 10:59

Nişantaşı Üniversitesi ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Erkek Basketbol Takımları Ünilig 2. Hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın tamamında etkili bir oyun ortaya koyan Nişantaşı Üniversitesi 90 – 61’lik skorla maçtan galip ayrıldı.

Maça iki tarafta karşılıklı sayılarla başladı. Özellikle Nişantaşı Üniversitesi’nden Kerem Yılmaz ve Burak Nurkan’ın skorer oyunuyla 2. Periyottan itibaren Nişantaşı Üniversitesi farkı giderek açmaya başladı ve ilk yarıyı 43 – 33 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında da baskılı ve iyi oyununa devam eden Nişantaşı Üniversitesi 90 -61 skorla maçtan galip ayrıldı.

Takımın koçu Taylan Dündar,” Nişantaşı Üniversitesi spor alanında da zirvede olmak istiyor. Üniversitemiz spora önemli yatırım yapıyor ve basketbolda üniversitenin hedef sporlarından biri. Ünilig’de ilk senemizde oldukça genç bir kadroyla mücadele ediyoruz ve hedefimiz en yukarıyı zorlamak”dedi.
 

Etiketler: basketbol, nişantaşı üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi


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