Maç öncesinde iki takım oyuncuları bir araya gelerek birlik beraberlik mesajı verdi ve şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Maça hızlı başlayan Nişantaşı Üniversitesi özellikle Burak Gürbüz ve Recep Çiftçi ile pota altında etkinliği ele geçirdi. Devre sonunda özellikle dış atışlarla bulduğu sayılarla farkı kapatan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi karşısında Nişantaşı Üniversitesi devreyi 39 – 32 önde kapattı.

İkinci yarıya da etkili başlayan Nişantaşı Üniversitesi karşılaşmadan 88-58 galip ayrıldı. Grubunda 4. Galibiyetini elde eden Nişantaşı Üniversitesi bu sonuçla averajla 2’nciliği korudu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin ise henüz galibiyeti bulunmuyor.