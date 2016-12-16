Bursa Eğitim Fuarına yoğun ilgi vardı

Sabah Gazetesi Eğitim Yazarı/ CNN Türk Başarıya Doğru Program Yapımcısı Sait Gürsoy ve NTV ve CNBC-E kanallarında Doğru Tercih programının yapımcı ve sunucusu Sadık Gültekin’in seminerleri Bursa Eket Üniversite Tercih Fuarlarına damgasını vurdu. Yaklaşık 12 bin öğrencinin ziyaret ettiği fuara 35 devlet ve vakıf üniversitesi katıldı. Ağırlıkta 12.sınıf öğrencilerinin ziyaret ettiği fuara rehber öğretmenler de eşlik ettiler. Sait Gürsoy ve Sadık Gültekin’in vermiş oldukları seminerleri bin 300 öğrenci izlerken, ardından üniversitelerin stantlarını da ziyaret ettiler.

Seminerinde eğitim fuarlarının öneminden bahseden Sait Gürsoy şunları söyledi: “Eğitim fuarlarına ilgi oldukça yoğun. Ülkemizde devlet ve vakıf olmak üzere yaklaşık 200 üniversite var. Üniversiteler stantlarında gençlere meslekler ve bölümleri hakkında bilimsel bilgi verirken, tercih uzmanları da doğru tercihin yollarını göstermeye çalışıyor. Bu amaçla, Eket Fuarcılık ülke genelinde 22 ilde 27 fuar gerçekleştiriyor. Öğrenciler motivasyon konularında seminerlere de katılabiliyor. Fuarlara katılan öğrenci sayısı ortalama 300 bin civarında.”

Eğitimde süreklilik şart

Her fuarda gençlerle bir araya geldiklerini anlatan Gürsoy, ‘Başarıya Doğru’ konferanslarında anlattıklarını şu şekilde Bursalı öğrencilerle de paylaştı: “Üniversitede ortak ders uygulaması da birinci sınıf sonrası seçtiği bölümden memnun olmayan ve bölüm değiştirmek isteyen öğrenciler için çok önemli. Günümüzde, artık yüksek okul mezunu gencin eğitimini sürekli beslemesi gerekiyor. Birinci sınıftan itibaren seçilen bölümü destekleyen ikinci bir bölümün de derslerini alıp çift anadal yapmak, gelecekte büyük avantaj sağlayacak. Yüksek lisansı da göz ardı etmeyin. Günümüz küresel dünyasında, gençler yabancı bir ülkeden eğitim almak isteyebilir. Bu yüzden de

üniversitenin yurtdışı bağlantılarına bakmaları gerekiyor.”

Sadık Gültekin: Gençlerin iş bulma kaygısı var

Her yıl yüz binlerce gencin liseden mezun olup çeşitli üniversitelerin farklı bölümlerine girdiklerine dikkat çeken Sadık Gültekin, “Bu gençlerin bölüm tercih ederken pek çoğunun aklında ise üniversiteyi bitirdikten sonra kolay iş bulup bulamayacakları yatıyor, çünkü her aday üniversiteden mezun olduktan sonra iyi bir ücret ve iyi bir unvanla iş hayatına başlamak istiyor. Deneyimsiz gençlere en çok yer veren sektörler arasında ilk sıralarda perakende, turizm, hizmet, bilişim, sağlık, tekstil, gıda, çağrı merkezi ve inşaat bulunuyor. Savunma sanayi, ziraat, prodüksiyon ve denizcilik ise yeni mezun alımlarının en az yapıldığı sektörlerdir” bilgisini verdi.

Doğru tercihte fuarları payı var

Eğitim fuarlarının üniversite tercihi yapacak öğrenciler için önemli bir araştırma zemini oluşturduğunu anlatan Nişantaşı Üniversitesi Fuarlar Koordinatörü Hatice Karataş da, “Öğrenciler tek tek tercih etmeyi düşündükleri üniversiteleri ziyaret edemezler, ancak eğitim fuarlarında devlet ve vakıf üniversitelerini bir arada bulabilirler. Tanıtım uzmanlarına istedikleri bölümler ve üniversitenin şartlarını sorabilir, akıllarına takılan detaylar hakkında

aydınlanabilirler. Yine, hem doğru tercih kullanmak hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlamak açısından fuarlarda akademik ve uzman kişilerden destek alabilirler” dedi.

