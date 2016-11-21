Londra Kampüsü tanıtımlarına Ege Bölgesinde devam eden Nişantaşı Üniversitesi, Denizlili öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Denizlili rehber öğretmenler ve öğrencilerin yoğun katılımıyla başlayan Educaturk Denizli Yüksek Öğrenim Fuarına yaklaşık 20 devlet ve vakıf üniversitesi katılım sağladı. Nişantaşı Üniversitesi standını ziyaret eden öğrenci ve rehber öğretmenlerin ağırlıkta Londra Kampüsü’nü sorduklarını anlatan Nişantaşı Üniversitesi Fuarlar Koordinatörü Hatice Karataş, “Denizli sanayisi olarak ülkemizde ilk 5 il arasında yer almaktadır. İhracat ve ithalatın yoğun olduğu ilde, genç nüfus sayısı oldukça yüksek. Gençler bu nedenle Londra Kampüsü’ne yoğun ilgi gösterdiler” dedi.

Londra Kampüsü Ege Bölgesi lansmanı ile ilgili konuşan Nişantaşı Üniversitesi Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Levent Uysal, “Globalleşen dünya düzeninde iyi İngilizce bilmek çok önemlidir. O nedenle de iyi İngilizce anavatanında öğrenilir. Çift ana dal, güvenli eğitim, sürekli eğitim ve yüksek lisans eğitim imkânlarının yanı sıra iyi İngilizce öğrenme imkânını da Londra Kampüsünde veriyoruz” dedi.

“EK ÜCRET ALINMAYACAK”

Nişantaşı Üniversitesi’ne yerleşen tüm öğrencilerin dönemlik veya yıllık olarak eğitim alabilecekleri Londra Kampüsü için hiçbir ek ücret alınmayacağını ve üniversitenin gözetimindeki yurtlarda konaklayacaklarını belirten Levent Uysal, “Dil yaşayarak öğrenilir. Yaşamlarını Londra’da sürdürürken, İngilizceyi de günlük yaşamlarında kullanarak, yani pratik yaparak öğrenecekler. Londra Kampüsünde öğrenim görmek isteyen tüm öğrencilerin soruları için üniversitemizin ilgili birimleri kendilerine yardımcı olacaktır” şeklinde konuştu.

“DENİZLİLİ ÖĞRENCİLER ÇOK İLGİLİ”

Nişantaşı Üniversitesi standını ziyaret eden öğrenci ve rehber öğretmenlerin ağırlıkta Londra Kampüsü’nü sorduklarını anlatan Nişantaşı Üniversitesi Fuarlar Koordinatörü Hatice Karataş, “Denizli sanayisi olarak ülkemizde ilk 5 il arasında yer almaktadır. İhracat ve ithalatın yoğun olduğu ilde, genç nüfus sayısı oldukça yüksek. Yükseköğrenim sınavına girecek olan bu kitle, ağırlıklı olarak iyi yabancı dil öğrenmek istemekte. Bu nedenle de Londra Kampüsü fikri hem öğrenciler, hem de rehber öğretmenler tarafından cazip bulundu” açıklamasını yaptı.

Denizli ilinin tekstil, mermer üretimi, bakır üretimi, tarım, hayvancılık, inşaat gibi alanlarda önemli bir ihracat yüzdesinin bulunduğunda dikkat çeken Karataş, “Sanayisi gelişkin olan Denizli’de öğrenciler mühendislik, ekonomi, işletme gibi bölümleri tercih ediyorlar. Staj imkanı yüksek olan illere ilgileri ağırlıkta olan öğrenciler için İstanbul birinci sırada yer alıyor” bilgilerini paylaştı.