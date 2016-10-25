Nişantaşı Üniversitesi Afyonkarahisar’da başlayan “Üniversite Tercih Günleri Fuarına” katıldı. Fuarda stant açan ve binlerce öğrenciyi ağırlayan Nişantaşı Üniversitesi uzman kadrosu, üniversite tercihi konusunda gençlere verdikleri hizmetlerle birlikte üniversitenin eğitim konusunda sağladığı hizmetleri anlattılar. Çok sayıda öğrencinin ziyaret ettiği stantta Nişantaşı Üniversitesi görevlileri gençleri ağırlayarak, gençlere tercihlerde nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirmelerde bulundu.



Üniversite tercihleri konusunda vereceği seminere öncesi bir açıklama yapan Nişantaşı Üniversitesi Kurumsal İletişim, Tanıtım Daire Başkanı Dilek Sevtap Gürbüz, öğrencilere doğru bölümleri nasıl seçeceklerini anlattıklarını kaydederek, “Biz Nişantaşı Üniversitesi olarak Türkiye genelinde düzenlenen İstanbul dışında da fuarlara katılıyoruz. Buradaki amacımız şehir dışından bize ulaşmak isteyen bölümlerimiz, fakültelerimiz hakkında bilgi almak isteyen öğrencilere Nişantaşı Üniversitesini anlatmak. Hedeflerindeki bölümlerle ilgili ve o bölümlerdeki uygulamalarla ilgili İstanbul’daki olanaklarla ilgili, bu iş imkanıdır, uluslararası imkanlardır, akademisyen kadrosudur nelerle karşılaşacakları hakkındaki sorulara cevap vermek için buradayız. Onlara yapacakları tercihlerde doğru bölümü, niçin Nişantaşı Üniversitesini seçmeleri gerektiğini anlatmak ve birebir onların kafalarındaki sorulara cevap vermek amacı ile buradayız” şeklinde konuştu.



“Sadece fuarda kalan bir diyalog geliştirmiyoruz”

Tercih yapılırken doğru bilinen yanlışlar olduğunun bir gerçek olduğunu aktaran Gürbüz açıklamasında, "“Öğrenciler tercih yaparken öncelikle biz Nişantaşı Üniversitesi olarak şunu söylüyoruz, mutlu olacakları, başarılı olacakları, kariyerlerini doğru belirleyecekleri tıpkı bizim üniversitemizde sağlanan staj ve iş imkanları gibi olanakları araştırıp bunları hayata geçirebilecekleri, bunları yaparken de önümüzdeki süreçte yerleştikleri bölümde akademisyenliği planlayabilecekleri ve kendilerine en doğru imkanı saplayabilecek başarılarını sürekli kılacak üniversiteleri seçmelerini tavsiye ediyoruz. Tabi ki Nişantaşı Üniversitesi Afyon’da olduğu gibi diğer illerde de sadece fuarda kalan bir diyalog geliştirmiyor. Biz kendilerine tercih sürecinde de uzman kadrolarımızla mutlaka doğru tercih yapabilmeleri için tercih danışmanlığı hizmeti de veriyoruz. Bunun bilgisini de öğrencilerimizle paylaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.



“Öğrencilerimizin hedeflerindeki ve hayallerindeki bölümleri kazanmalarını diliyoruz”

Açıklamasında Nişantaşı Üniversitesi'nin niçin öğrenciler için bir ayrıcalık olduğundan da bahseden Gürbüz, “Son olarak bütün öğrencilerimizin hedeflerindeki ve hayallerindeki bölümleri kazanmalarını diliyoruz. Nişantaşı Üniversitesi olarak da bizim üniversitemizdeki olanakların, onlara sağlayacağı faydanın gerçekten önümüze koyduğumuz hedeflerin onlarla bir bütün olacağını ve başarılarının birlikte daha güçlü olacağını iletmek isterim” dedi.

Gürbüz, açıklamalarının ardından yüzlerce öğrencinin katıldığı ve üniversite tercihlerinde nelere dikkat etmeleri gerektiğinin anlatıldığı bir seminer verdi.

