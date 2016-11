Boyut Fuarcılığın düzenlediği Educatürk Eskişehir Yüksek Öğrenim Fuarı'nda Londra Kampüsü lansmanına devam eden Nişantaşı Üniversitesi, Konya ve Denizli ile Anadolu ilerindeki tanıtımlarına devam edecek. Yaklaşık 30 üniversitenin katıldığı fuarda, katılımcı üniversitelerin standlarına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Son günlerde Londra Kampüsü lansmanı ile gündemde olan Nişantaşı Üniversitesi Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Levent Uysal,“Çift anadal, güvenli eğitim, sürekli eğitim ve yüksek lisans imkânlarının yanı sıra Londra Kampüsümüzdeki İngilizce öğrenimi ile öğrencilere geleceklerine yatırım adına cazip imkanlar sunuyoruz. Eğitim fuarları da bu manada, öğrencilerle buluşmak açısından doğru bir platform oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

"İyi İngilizce anavatanında öğrenilir"

“Dil yaşanarak öğrenilir diyen” Levent Uysal, yabancı dil bilmenin kariyer açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi. Çift anadal, güvenli eğitim, sürekli eğitim ve yüksek lisans imkânlarının yanı sıra Londra Kampüsünde İngilizce öğrenimi sunduklarını anlatan Uysal, “Sanayi dilinde tam teşekkül diye bir tabir vardır. İşte bizler de, tam teşekküllü bir eğitim vermek için çalışıyoruz. Bizler, öğrencilerimizin kendilerini geliştirebileceği şekilde, çift anadal, güvenli eğitim, sürekli eğitim ve yüksek lisans imkânlarının yanı sıra Londra Kampüsümüzdeki İngilizce öğrenimini de sunuyoruz” dedi.

"Dil yaşayarak öğrenilir"

Nişantaşı Üniversitesi’ne yerleşen tüm öğrencilerin dönemlik veya yıllık olarak eğitim alabilecekleri Londra Kampüsü için hiçbir ek ücret alınmayacağını ve üniversitenin gözetimindeki yurtlarda konaklayacaklarını belirten Uysal, “Dil yaşayarak öğrenilir. Yaşamlarını Londra’da sürdürürken, İngilizceyi de günlük yaşamlarında kullanarak, yani pratik yaparak öğrenecekler. Londra Kampüsünde öğrenim görmek isteyen tüm öğrencilerin soruları için üniversitemizin ilgili birimleri kendilerine yardımcı olacaktır” dedi.

"Yurtdışında yeni kampüsler olacak"

İlk yurtdışı yerleşkelerini Londra ile başlattıklarını anlatan Uysal, ilerleyen dönemlerde farklı dünya ülkelerinde yeni yerleşkeler açacaklarının müjdesini verdi. Nişantaşı International Campuses of Higher Education (NICHE) olarak adlandırılan Londra Kampüsüne gösterilen ilgiden sonra diğer ülkelerde de çalışmalarını hızlandıracaklarını anlatan Uysal, Dublin, Köln gibi dünya şehirlerinde her an kampüslerini hayata geçirebileceklerini söyledi.

Educatürk Eskişehir Yüksek Öğrenim Fuarında Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen’in yaptığı açılış sonrasında, NTV ve CNBC-E kanallarında Doğru Tercih programının yapımcı ve sunucusu Sadık Gültekin açılış semineri verdi. Gri Koç olarak anılan Gökhan Müftoğlu’nun motivasyon seminerlerinde ise “Gri Hafıza” olarak adlandırılan Motivasyon ve Hafıza Teknikleri seminerleri işlendi. “Geç kalmadan harekete geç” diyen Müftüoğlu, öğrencilerin içinde bulunduğu bilinmezliği, erteleme psikolojisinin zararlarını, bir an önce başlamazsa neler kaybedeceğini, başlarsa neler kazanacağını keyifli bir anlatımla paylaştı.