Nişantaşı Üniversitesi Güneydoğulu öğrencilerle buluştu

Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)’ye geri sayımın başladığı bu haftalarda, öğrencilerin çalışmalarına sürat verdiğini anlatan Nişantaşı Üniversitesi Fuarlar Koordinatörü Hatice Karataş, kararsız kalan öğrencilere bölüm seçimleri konusunda yol gösterdiklerini söyledi. Üniversite öğrenci adaylarının meslek seçimlerinde YGS’den aldıkları puanın etkileri olduğunu söyleyen Karataş, “Öğrencinin YGS’den aldığı puanlar çok önemli. Bu puanlar LYS’ye ışık tutuyor. Öğrencinin sınav stratejisini belirliyor. Çünkü sınav öncesi yüksek hayaller kuran, fakat YGS sonrası hayal kırıklığı yaşayan birçok öğrenci adayı var” dedi.

Özel Yetenek Sınavları bir fırsat olabilir

180 barajını geçemeyerek LYS’ye giremeyecek olan ancak 4 yıllık lisans bölümlerinde öğrenim görmek isteyen birçok öğrencinin erken havlu attığını ifade eden Hatice Karataş, çözüm olarak 150 puanı geçmiş tüm öğrencilerin özel yetenek sınavlarıyla 4 yıllık bölümlere yerleşebileceklerini hatırlattı. Öğrencilerin bu alternatifleri yeteri kadar araştırmadığı için çözüm olarak düşünemediğini söyleyen Karataş sözlerine şu şekilde devam etti: “YGS 2 den öğrenci 170 puan almış, tıp okumak istediğini söyleyerek geliyor. Ancak bu puanıyla tıp öğrenimi görmesi mümkün değil. Bu gerçekle yüzleştiğinde, pes etmek yerine başka sağlık bölümlerini araştırmalı, belki iki yıllık sağlık bölümlerine veya teknikerliklere bakmalı. Veyahut yeteneklerine göre girebileceği farklı bölümler seçmeli. Günümüzde hızlı ve doğru hareket etmek önemli. ‘Seneye tekrar deneyeceğim’ her zaman iyi sonuç getirmez. Anı iyi değerlendirmek gerekir.”

Yabancı dili eğitimine ilgi var

Nişantaşı Üniversitesi olarak ‘iyi İngilizce anavatanında öğrenilir’ sloganıyla 2016-2017 eğitim-öğretim yılının başında yola çıkarken, NishLondon ve NishDublin projelerini hayata geçirdiklerini anlatan Karataş, yabancı dil ile eğitime ilgi olduğunu ifade etti. Hatice Karataş, fakülte bölümlerinde İngilizce eğitimli bölümleri olduğunu, bunun yanı sıra mütercim tercümanlık, yabancı dil öğretmenliği, turizm rehberliği gibi bölümlere öğrencilerin ilgisinin olduğunu şu şekilde anlattı: “Mühendislik, Tıp, Mimarlık veya Psikoloji gibi bölümler son yıllarda popüler bölümler arasında ve birçok öğrenci bu bölümlere yöneliyor. Ancak puan türü uygun olmayan ve/veya ilgisi olmayan öğrenci adayları için yabancı dil ile eğitim görebilecekleri bölümler bir alternatif oluşturuyor ve ilgilerini çekiyor.”

