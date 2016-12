Sektör tecrübesi ile mezun olan öğrencilerin işe yerleşme olanaklarının çok daha fazla olduğu gerçeğinden hareketle, kurumsal işbirliği protokollerine özen gösteren Nişantaşı Üniversitesi Genel Sekreteri Can Uysal; yeni medya, radyo, televizyon, sinema, fotoğrafçılık, kameramanlık gibi bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerinin gelişimine katkı sağlayacak dizi film, TV programları ve sinemada dünyanın en büyük medya prodüksiyon şirketi olan Endemol Shine Turkey ile marka birliğinin kendilerine güç kattığını belirtti.

Protokolü Nişantaşı Üniversitesi adına imzalayan Can Uysal öğrenim görürken çalışma hayatının içinde olan, mezun olduğunda ise aranan personel olma özelliğinde, diploması ile barışık mezunlar vermeyi hedeflediklerini, Endemol Shine Turkey ile yaptıkları protokolle de bir dünya markası ile kurumsal işbirliğinin hedefleri için güzel ve büyük bir adım olduğunu söylerken, 3. Nesil, Fayda Merkezi bir üniversite olmanın gereklerini her yönüyle yerine getirmenin sorumluluğuyla hareket ettiklerini belirtti. Can Uysal Endemol Shine Turkey için üniversitenin akademik kadrosundan eğitim desteği, çalışanlarına yüksek lisans imkanı, yerleşkelerinde çekimler için mekân kullanımı gibi her türlü olanaklarının kullanımına hazır olduklarını da söyledi.

Endemol Shine Turkey Ülke Ticari Direktörü Hakan Eren ise firmalarının; eğlence sektöründe dünya lideri, 30 yıllık televizyonculuk ve yapımcılık tecrübesine sahip iki ortak tarafından 1994 yılında kurulmuş, game show’dan quiz show’a, eğlenceden reality’e kadar dünyanın en geniş Televizyon Format Program kataloğuna sahip bir firma olduğunu, tüm dünyada Amerika, İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa, Hollanda, Avustralya, Hindistan, Orta Doğu başta olmak üzere toplam 31 ülkede şirketlerinin bulunduğunu, televizyonculuk alanında reality format programlarında çığır açan Big Brother isimli programın da yaratıcısı olduklarını ifade etti.

"Zorunlu staj ve iş başında mesleki uygulamalarının Endemol bünyesinde yapılmasına imkân sağlanacak"

Kataloğunda 3 binden fazla format programı yer alan firmalarının, her yıl 200 farklı ülkede 500 farklı yapımla 20 bin saate yakın program yapımını üstlendiğini, televizyon programcılığını sadece televizyon platformunda bırakmadıklarını ve telekomünikasyonun her türlü araçlarını kullandıklarını, sinema sektörüne de 2015 yılında girdiklerini, Türkiye sinema filmi projeleriyle de sektöre yeni bir soluk getirdiklerini ve her zaman ilklere imza attıklarını dile getiren Eren; Endemol’un interaktif platformda ve uygulamalarda da çok önemli bir yere sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Nişantaşı Üniversitesi’nde öğrenim gören lisans ve ön lisans öğrencilerinin zorunlu staj ve iş başında mesleki uygulamalarının Endemol bünyesinde yapılmasına imkân sağlayan protokole imza atan Eren, 22 yıllık sektör tecrübelerinin, öğrencilerin uygulamalı bazı derslerinin de stüdyo ya da setlerinde yapılmasına imkân sağlanarak öğrencilere aktarılacak olmasından duydukları mutluluğu dile getirdi.