Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Eğitim
  •  » Nişantaşı Üniversitesi ile Endemol Shine Turkey işbirliği protokolü imzaladı

Nişantaşı Üniversitesi ile Endemol Shine Turkey işbirliği protokolü imzaladı

Kurulduğu günden beri öğrencilerinin lisans ve ön lisans eğitimleri boyunca sektörle iç içe olmalarına özen gösteren ve çalışma hayatına hazır mezunlar vermeyi hedefleyen Nişantaşı Üniversitesi, Endemol Shine Turkey ile Kurumsal İşbirliği Protokolüne imza attı.

Nişantaşı Üniversitesi ile Endemol Shine Turkey işbirliği protokolü imzaladı

06 Aralık 2016 12:14

Sektör tecrübesi ile mezun olan öğrencilerin işe yerleşme olanaklarının çok daha fazla olduğu gerçeğinden hareketle, kurumsal işbirliği protokollerine özen gösteren Nişantaşı Üniversitesi Genel Sekreteri Can Uysal; yeni medya, radyo, televizyon, sinema, fotoğrafçılık, kameramanlık gibi bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerinin gelişimine katkı sağlayacak dizi film, TV programları ve sinemada dünyanın en büyük medya prodüksiyon şirketi olan Endemol Shine Turkey ile marka birliğinin kendilerine güç kattığını belirtti.

Protokolü Nişantaşı Üniversitesi adına imzalayan Can Uysal öğrenim görürken çalışma hayatının içinde olan, mezun olduğunda ise aranan personel olma özelliğinde, diploması ile barışık mezunlar vermeyi hedeflediklerini, Endemol Shine Turkey ile yaptıkları protokolle de bir dünya markası ile kurumsal işbirliğinin hedefleri için güzel ve büyük bir adım olduğunu söylerken, 3. Nesil, Fayda Merkezi bir üniversite olmanın gereklerini her yönüyle yerine getirmenin sorumluluğuyla hareket ettiklerini belirtti. Can Uysal Endemol Shine Turkey için üniversitenin akademik kadrosundan eğitim desteği, çalışanlarına yüksek lisans imkanı, yerleşkelerinde çekimler için mekân kullanımı gibi her türlü olanaklarının kullanımına hazır olduklarını da söyledi. 

Endemol Shine Turkey Ülke Ticari Direktörü Hakan Eren ise firmalarının; eğlence sektöründe dünya lideri, 30 yıllık televizyonculuk ve yapımcılık tecrübesine sahip iki ortak tarafından 1994 yılında kurulmuş, game show’dan quiz show’a, eğlenceden reality’e kadar dünyanın en geniş Televizyon Format Program kataloğuna sahip bir firma olduğunu, tüm dünyada Amerika, İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa, Hollanda, Avustralya, Hindistan, Orta Doğu başta olmak üzere toplam 31 ülkede şirketlerinin bulunduğunu, televizyonculuk alanında reality format programlarında çığır açan Big Brother isimli programın da yaratıcısı olduklarını ifade etti.

"Zorunlu staj ve iş başında mesleki uygulamalarının Endemol bünyesinde yapılmasına imkân sağlanacak"
Kataloğunda 3 binden fazla format programı yer alan firmalarının, her yıl 200 farklı ülkede 500 farklı yapımla 20 bin saate yakın program yapımını üstlendiğini, televizyon programcılığını sadece televizyon platformunda bırakmadıklarını ve telekomünikasyonun her türlü araçlarını kullandıklarını, sinema sektörüne de 2015 yılında girdiklerini, Türkiye sinema filmi projeleriyle de sektöre yeni bir soluk getirdiklerini ve her zaman ilklere imza attıklarını dile getiren Eren; Endemol’un interaktif platformda ve uygulamalarda da çok önemli bir yere sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Nişantaşı Üniversitesi’nde öğrenim gören lisans ve ön lisans öğrencilerinin zorunlu staj ve iş başında mesleki uygulamalarının Endemol bünyesinde yapılmasına imkân sağlayan protokole imza atan Eren, 22 yıllık sektör tecrübelerinin, öğrencilerin uygulamalı bazı derslerinin de stüdyo ya da setlerinde yapılmasına imkân sağlanarak öğrencilere aktarılacak olmasından duydukları mutluluğu dile getirdi.
 

Etiketler: Endemol Shine Turkey, iş birliği, nişantaşı üniversitesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EĞİTİM VİDEO GALERİ
EĞİTİM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç