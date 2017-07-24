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Nişantaşı Üniversitesi İstanbul ve Antalya Tercih Fuarlarında öğrencilerle buluştu

Birçok vakıf ve devlet üniversitesi, İstanbul Educaturk Tercih Fuarında ve Antalya Eket Üniversite Tercih Fuarında tercih yapmak isteyen üniversite öğrenci adaylarıyla buluştu.

Nişantaşı Üniversitesi İstanbul ve Antalya Tercih Fuarlarında öğrencilerle buluştu

24 Temmuz 2017 09:09

Üniversite tercihlerine son 3 gün kala öğrencilerin tercih fuarlarına akın ettiğini dile getiren Nişantaşı Üniversitesi Fuarlar Koordinatörü Hatice Karataş, öğrencilerin tüm vakıf ve devlet üniversitesi yetkililerinden bölümler, başarı sıraları ve tercihler hakkında bilgi aldıklarını ve çok heyecanlı olduklarını söyledi.
Tercih günlerinin devam ettiği günlerde tercih fuarlarının öğrenci ve veliler için aydınlatıcı bir etkisi olduğunun altını çizen Nişantaşı Üniversitesi Fuarlar Koordinatörü Hatice Karataş, binlerce öğrencinin gelecekleri için 7 günlük tercih günlerini en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini gözlemlediklerini belirtti.
Boyut Fuarcılık tarafından İstanbul’da yapılan tercih fuarına yoğun bir katılım olduğunu anlatan Karataş, tercihlerin bitmesine az süre kala öğrencilerin fuara akın ettiğini söyledi. Önemli ölçüde tüm vakıf ve devlet üniversitesi yetkililerinden bölümler, başarı sıraları ve tercihler hakkında bilgi alan öğrencilerin heyecanının dorukta olduğunu söyleyen Karataş sözlerine şu şekilde devam etti: “Sayılı tercih günlerinde öğrenciler ve veliler, doğru tercih yapmak üzere üniversite tercih fuarlarını değerlendirdi. Öğrenciler stantlarda tercih danışmanlığı hizmeti aldılar. Hem İstanbul, hem de Antalya’da yapılan tercih fuarlarını ziyaret eden öğrenci kitlesinin doğru tercih farkındalığının yüksek olduğu gözlemlendi. Başarı sırasının üniversiteye yerleşmede önem arz ettiğinin bilincinde çokça öğrenci ve veli stantları ziyaret etti. Sıkça değişen üniversiteye giriş şartlarına rağmen yeniliklerden çabuk haberdar olan öğrenci kitlesi umut vaat ediyor.” 

Antalya’da Nişantaşı Üniversitesi’ne ilgi yoğunluğu

Eket Fuarcılık tarafından Antalya’da ilk defa düzenlenen üniversite tercih fuarında da yoğun bir öğrenci akışı gördüklerini belirten Karataş, özellikle Nişantaşı Üniversitesi’nin yetkililerine tercih danışmanlığı ricasının çokça olduğunu ifade etti. Genel anlamda medyada sıkça yer alan bir üniversite olarak ülkenin her yerinde öğrencilerin dikkatini çektiklerini ifade eden Hatice Karataş, “Özellikle son dönemde 1453 Neotech Campus ile hem öğrencilerin hem de velilerin ilgisini çekmiş bulunmaktayız. Eğitim ve tercih fuarlarında bize gelen öğrenci ve velilerden bunun feed-back’ini aldığımız için bu ilgiyi ölçebiliyoruz. Eğitim kalitesi ve eğitim ücreti kadar kampüsün özellikleri ve konumu en çok sorulan sorular arasında yer alıyor. Türkiye’nin en akıllı, en kapsamlı ve yeni kampüsünde eğitim almak üniversite seçiminde önem arz ediyor” şeklinde konuştu.
 

Etiketler: Eket Fuarcılık, Hatice Karataş, nişantaşı üniversitesi, tercih dönemi


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