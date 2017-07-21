Nişantaşı Üniversitesi İzmirli öğrencilerle buluştu

18 Temmuz 2017 tarihinde başlayan ve 26 Temmuz 2017 tarihinde son bulacak tercih günleri için Nişantaşı Üniversitesi Fuarlar Koordinatörü Hatice Karataş, doğru tercihin en iyi yolunun araştırma yaparak, bilgileri kaynağından öğrenerek olacağını söyledi. Bu sebeple tercih fuarlarının aday öğrenciler için doğru bir mecra olduğunu ifade eden Hatice Karataş, öğrencilerin 7 günlük süreçte gerçekçi bir tabloyla yüzleşerek tercihlerini oluşturmalarını önerdi.

"Öğrencilerin kafaları karışık"

Diploma notuyla geçiş hakkının kaldırılmasının ardından yeni uygulamada öğrencilerin kafalarının karışık olduğunu anlatan Karataş, bu konuda mutlaka bir eğitim uzmanından destek almaları gerektiğinin altını çizdi. Meslek liseli öğrencilere eğitim uzmanı veya rehber öğretmenden destek almaları tavsiyesinde bulunan Hatice Karataş, “Meslek liseli öğrencilerimiz geçiş hakkı olan bölümler için diploma notunun başarı sırasına eklenmiş halini dikkate almamalılar. Okudukları bölümünden farklı bölümleri yazmak isterlerse de YGS puanıyla oluşan başarı sırasına bakmalılar. Bu şekilde kafa karışıklıkları ortadan kalkacaktır” dedi.

Mühendisliklere yoğun ilgi

Bu yıl MF3’te çok MF4’e ilginin yoğun olduğuna dikkat çeken Hatice Karataş şu bilgileri paylaştı: ”Son yıllarda sayısal ağırlıklı öğrenciler tıp, diş hekimliği alanlarında tercih yapmak isterken, 2017 üniversite tercih döneminde mühendislik ve mimarlık daha yoğun istek alıyor. Ağırlıkta inşaat mühendisliği, mimarlık, bilgisayar mühendisliği ve makine mühendisliği okumak isteyen öğrenciler, puanları yettikçe gerek devlet gerek vakıf üniversitelerinden tercih yapıyorlar.”

1453 NeoTech Campus ilgi çekiyor

Teknolojik alt yapısıyla Türkiye’nin en kapsamlı kampüslerinden 1453 NeoTech Campus hakkında aday öğrencilerin bilgi sahibi olduklarını anlatan Karataş, Nişantaşı Üniversitesi’nin yeni kampüsü hakkında şu bilgileri verdi: “Şehrin merkezinde toplam 157 bin metrekare alan üzerine kurulu bir kampüs olan 1453 NeoTech Campus, 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde ilk öğrencilerini ağırlayacak. Öğrenci sayısını kademeli olarak 68 bine çıkarılması planlanan kampüsümüzün teknolojik alt yapısı üst düzeydedir. Bir 200 kişilik, bir de 350 kişilik 2 konferans salonun bulunduğu üniversitemizin, bin 200 metrekareden oluşan kütüphanesi mevcuttur. Üniversitemiz öğrencilerinin keyifle eğitim göreceği zevkli ve cazip kampüsümüzde onların hayatlarını hem bilgi sosyal hem de sosyal anlamda kolaylaştırmayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi ve İstanbul Kent Üniversitesi gibi bu yıl yeni öğrenci alacak üniversitelerin yanı sıra tecrübeli üniversitelerin yer aldığı tercih fuarına yaklaşık 10 bin ziyaretçi geldi.