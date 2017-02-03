Lisede üniversiteli gibi olma heyecanını öğrencilere yaşatmayı hedefleyen Nişantaşı Üniversitesi, Londra’da düzenlenecek lise yaz okulu programına katılacak liseli öğrencilerin LSE sertifikası almaya hak kazanmalarını sağlayacak.

LSE programa katılmak isteyen öğrencilerin sadece İngiltere’ye gitmeden önce online olarak yapılacak olan seviye belirleme sınavından geçer not almaları yeterli olacak.

2-15/16-29 Temmuz 2017 de 2 dönem olarak uygulanacak programa her dönem, 15 LSE, 15 intensive English öğrencisi olmak üzere toplam 30 öğrenci katılabilecek.

Nişantaşı Üniversitesi Program Koordinatörü ile her 10 öğrenci için ayrı görevlendirilmiş öğretmenler ve konaklamanın özenle seçilmiş öğrenci evlerinde gerçekleşeceği program, liseliler için bir deneyim ve gelişim imkanı sunacak olup, Nişantaşı Üniversitesi vize işlemleri için yönlendirme, grup uçuş planı hazırlanması gibi süreci kolaylaştıran takiplerde de veli ve öğrencilerinin yanında yer alacak.

Lise öğrencilerine sorumluluk sahibi olmayı öğreterek teoriyi pratiğe dönüştürmeye olanak tanımak, dil özgüvenini geliştirmek, sosyal ve kültürel kazanımlar sağlamak, ekip olmayı, birlikte yaşamayı öğreterek takım çalışmasına yatkınlığı arttırmak, farklılıklara saygıyı ve hoşgörüyü öğretmek, yeni arkadaşlıklar edinmeyi sağlamanın da hedeflendiği programda öğrencilerin vizyonlarını genişletecek aktiviteler de “Nişantaşı Üniversitesi Lise Yaz Okulu” programı çerçevesinde uygulanacak.