Nişantaşı Üniversitesi lisede üniversiteli gibi olma heyecanını öğrencilere yaşatmayı hedefliyor. Lise öğrencileri Londra’da düzenlenecek lise yaz okulu programın ile farklı bir deneyim yaşatacak

Lise öğrencilerine sorumluluk sahibi olmayı öğreterek teoriyi pratiğe dönüştürmeye olanak tanımak, dil özgüvenini geliştirmek, sosyal ve kültürel kazanımlar sağlamak, ekip olmayı, birlikte yaşamayı öğreterek takım çalışmasına yatkınlığı arttırmak, farklılıklara saygıyı ve hoşgörüyü öğretmek, yeni arkadaşlıklar edinmeyi sağlamanın da hedeflendiği programda öğrencilerin vizyonlarını genişletecek aktiviteler de “Nişantaşı Üniversitesi Lise Yaz Okulu” programı çerçevesinde uygulanacak. Başvuru ve ayrıntılı bilgi info.londonjr@nisantasi.edu.tr adresinden edinilebilecek. Program tarihleri ilk grup için 02-15 Temmuz 2017 ikinci grup için ise 16-29 Temmuz 2017 tarihleri arasında olacak

Nişantaşı Üniversitesi Program Koordinatörü ile her 10 öğrenci için ayrı görevlendirilmiş öğretmenler ve konaklamanın özenle seçilmiş öğrenci evlerinde gerçekleşeceği, konforlu ortamın sunulduğu program, liseliler için eşsiz bir deneyim ve gelişim imkanı sunacak olup, Nişantaşı Üniversitesi vize işlemleri için yönlendirme, grup uçuş planı hazırlanması gibi süreci kolaylaştıran takiplerde de veli ve öğrencilerinin yanında yer alacak.