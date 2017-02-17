Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Eğitim
  •  » Nişantaşı Üniversitesi Liseliler için de Londra Yaz Okulu uygulaması başlattı

Nişantaşı Üniversitesi Liseliler için de Londra Yaz Okulu uygulaması başlattı

- Londra’da ilk Türk üniversitesi olan Nişantaşı Üniversitesi bu yaz liseliler için de Yaz Okulu Programı uygulayacak.

Nişantaşı Üniversitesi Liseliler için de Londra Yaz Okulu uygulaması başlattı

17 Şubat 2017 09:12

Nişantaşı Üniversitesi lisede üniversiteli gibi olma heyecanını öğrencilere yaşatmayı hedefliyor. Lise öğrencileri Londra’da düzenlenecek lise yaz okulu programın ile farklı bir deneyim yaşatacak

Lise öğrencilerine sorumluluk sahibi olmayı öğreterek teoriyi pratiğe dönüştürmeye olanak tanımak, dil özgüvenini geliştirmek, sosyal ve kültürel kazanımlar sağlamak, ekip olmayı, birlikte yaşamayı öğreterek takım çalışmasına yatkınlığı arttırmak, farklılıklara saygıyı ve hoşgörüyü öğretmek, yeni arkadaşlıklar edinmeyi sağlamanın da hedeflendiği programda öğrencilerin vizyonlarını genişletecek aktiviteler de “Nişantaşı Üniversitesi Lise Yaz Okulu” programı çerçevesinde uygulanacak. Başvuru ve ayrıntılı bilgi info.londonjr@nisantasi.edu.tr adresinden edinilebilecek. Program tarihleri ilk grup için 02-15 Temmuz 2017 ikinci grup için ise 16-29 Temmuz 2017 tarihleri arasında olacak

Nişantaşı Üniversitesi Program Koordinatörü ile her 10 öğrenci için ayrı görevlendirilmiş öğretmenler ve konaklamanın özenle seçilmiş öğrenci evlerinde gerçekleşeceği, konforlu ortamın sunulduğu program, liseliler için eşsiz bir deneyim ve gelişim imkanı sunacak olup, Nişantaşı Üniversitesi vize işlemleri için yönlendirme, grup uçuş planı hazırlanması gibi süreci kolaylaştıran takiplerde de veli ve öğrencilerinin yanında yer alacak. 

Etiketler: Londra Yaz Okulu, nişantaşı üniversitesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EĞİTİM VİDEO GALERİ
EĞİTİM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 3°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!