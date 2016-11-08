Yaklaşık 8 bin öğrencinin ve 30 üniversitenin katıldığı Samsun Eket Tercih Günleri fuarının açılış konuşmasını yapan Sabah Gazetesi Eğitim Yazarı/ CNN Türk Başarıya Doğru Program Yapımcısı Sait Gürsoy, öğrencilere doğru tercih hakkındaki ipuçları verdi. Öğrencilerin bu tür faydalı seminerleri dikkatle dinlemeleri ve başarıya giden yolda akademik kişilerden fayda sağlamaları gerektiğini söyleyen Gürsoy, “Artık, 2020’li yıllarda rekabet ortamı daha farklı olacaktır. Klasik tercih yapmak, sadece lisans eğitimine hedeflenip, üzerine sürekli eğitim ve yüksek lisans hedefi konmazsa, rekabet ortamında geride kalınmış olur. Lisans mezunu birinin mesleğindeki güncelliği kendisini ancak 5 yıl ilerletir. Eğer sürekli eğitim almazsa, rekabet ortamında rakiplerine yenilir. Önümüzdeki yıllara karşı donanımlı olunmalıdır. Öğrencilerin buna çok dikkat etmesi ve farkındalık kazanması gerekir” ifadelerini kullandı.

"İyi İngilizce anavatanında öğrenilir"

Londra Kampüsü ile yoğun ilgi gören Nişantaşı Üniversitesi tanıtım lansmanına Samsun’da devam etti. Lansman hakkında açıklama yapan Nişantaşı Üniversitesi Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Levent Uysal, “İyi İngilizce anavatanında öğrenilir” dedi. Yabancı dil bilmenin meslek hayatında çok önemli olduğunu vurgulayan Uysal, eğitim fuarlarının bu bağlamda öğrencilerle sıcak temas kurmak için doğru mecralar olduğunu anlattı. Eğitimde kalite konusunda bir seferberliğe çıktıklarını ve öğrencilerinin kendilerini geliştirebileceği tüm imkânları sunmaya çalıştıklarından bahseden Levent Uysal, “Çift anadal, güvenli eğitim, sürekli eğitim ve yüksek lisans imkânlarının yanı sıra Londra Kampüsümüzdeki İngilizce öğrenimi ile onlara kompakt bir seçenek yelpazesi sunuyoruz. Eğitim fuarları da bu manada, öğrencilerle buluşmak açısından doğru bir platform oluşturuyor” diye açıklamalarda bulundu.

Yurtdışında yeni kampüsler gündemde

Londra ile başlattıkları yurtdışı kampüslere yenilerini de ekleyeceklerinin sinyalini veren Levent Uysal, bu çalışmalarını hızlandırmayı planladıklarını anlattı. Nişantaşı International Campuses of Higher Education (NICHE) olarak adlandırılan Londra Kampüsüne gösterilen ilgiden sonra böyle bir çalışma sürdürdüklerini anlatan Uysal sözlerine şu şekilde devam etti: "Yıllardır ülkemizde yabancı dil öğrenmek sancılı bir süreç gibi algılanır. İnsanlar özellikle İngilizceyi öğrenmek için birçok kere dil kursuna yazılır, zaman zaman kendi çabalarıyla yeniden girişimde bulunarak çalışır. Ancak, hiçbir zaman istenilen o ileri seviye İngilizce öğrenilemez. İşte, bunun formülü yabancı dili anavatanında öğrenmekten geçiyor. Londra Kampüsü bu bağlamda yabancı dil öğrenmek isteyenlere çözümdür."

Londra Kampüsü için ek ücret yok

Üniversiteye yerleşen tüm öğrencilerin dönemlik veya yıllık olarak eğitim alabilecekleri Londra Kampüsü için hiçbir ek ücret alınmayacağını ve üniversitenin gözetimindeki yurtlarda konaklayacaklarını belirten Levent Uysal, “Dil yaşayarak öğrenilir. Yaşamlarını Londra’da sürdürürken, İngilizceyi de günlük yaşamlarında kullanarak, yani pratik yaparak öğrenecekler. Londra Kampüsünde öğrenim görmek isteyen tüm öğrencilerin soruları için üniversitemizin ilgili birimleri kendilerine yardımcı olacaktır” dedi.

