Boyut Fuarcılığın düzenlediği Educatürk Eskişehir Yüksek Öğrenim Fuarı'nda Londra Kampüsü lansmanına devam eden Nişantaşı Üniversitesi, Konya ve Denizli ile Anadolu ilerindeki tanıtımlarına devam edecek. Yaklaşık 30 üniversitenin katıldığı fuarda, katılımcı üniversitelerin stantlarına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Nişantaşı Üniversitesi Fuar Koordinatörü Hatice Karataş, üniversite olarak Londra Kampüsü lansmanına başladıklarını söyledi. Karataş, “Nişantaşı Üniversitesi olarak, Londra Kampüsü lansmanına başladık. Bunun için de eğitim fuarlarına katılıyoruz. Buradan önce Karadeniz’deydik, şimdi de Eskişehir’de devam ediyoruz. Buradan sonra Konya ve diğer illerimize devam edeceğiz” dedi.

“Öğrenciler, kazandıkları bursla fazladan ücret ödemeden yararlanabiliyor”

Londra Kampusü’nün bir dil okulu olduğunu ve öğrencilere Londra’da dil öğrenimi için fırsat sunduklarını aktaran Karataş, “Bizi kazanan öğrencilerimiz, kazandıkları bursla herhangi bir ek ücret ödemeksizin Londra Kampusü’nden faydalanabilecekler. Bunun da çok fazla ilgisini gördük. Birçok öğrencimiz dil öğrenmekle ilgili bayağı istekliler ve Londra Kampusü’nü oldukça ilginç buluyor ve soruyorlar. Diğer bölümlerimize de ilgi var fakat Londra Kampusü denilince öğrencilerde yurt dışı özlemi olduğunu gördük. Biz de, yabancı dil ana dilinde öğrenilir mottosuyla ilerliyoruz” şeklinde konuştu.

“Eskişehir’deki öğrencilerin ilgisi yoğun”

Nişantaşı Üniversitesi Fuar Koordinatörü Hatice Karataş, Eskişehir’deki öğrencilerin Londra Kampüsü’ne oldukça ilgili olduğuna dikkat çekerek, konuşmasına şöyle devam etti:

“Çok öğrenci var ve şehir dışına çıkmak isteyen de çok öğrenci var. Gerçi burada üniversiteler var ama şehir dışı ve yurt dışına çıkmak isteyen birçok öğrencimiz var. O potansiyeli öğrencilerde gördük. Ağırlık olarak da mühendislik düşünen öğrencilerle karşılaştık. Psikoloji ve sosyoloji gibi eşit ağırlık bölümlerden de ilgi çeken bölümler olarak öğrencilerin ilgisinde.”



Kadir Çetin - Selim Kuşcu