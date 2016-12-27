Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Eğitim
  •  » Nişantaşı Üniversitesi standına yoğun ilgi

Nişantaşı Üniversitesi standına yoğun ilgi

Nişantaşı Üniversitesi, Adana'da düzenlenen Educaturk Yüksek Öğrenim Günleri'nde, üniversiteye hazırlanan öğrencilere Londra Kampüsü'nü ve eğitim olanaklarını tanıttı.

Nişantaşı Üniversitesi standına yoğun ilgi

27 Aralık 2016 15:00
Nişantaşı Üniversitesi standına yoğun ilgi - Tıkla İzle

Educaturk Yüksek Öğrenim Günleri, Milli Eğitim Bakanlığı katkılarıyla Çukurova Üniversitesi'nde başladı.
Yaklaşık 15 bin öğrenciyi ağırlayan etkinlikte, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan kampüsü ile dikkat çeken Nişantaşı Üniversitesi'nin standına üniversiteye hazırlanan öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Öğrenciler, eğitim olanakları ve burs seçenekleri hakkında stant görevlilerinden bilgi aldı.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Nişantaşı Üniversitesi Fuarlar Koordinatörü Hatice Karataş, öğrencilerin üniversite tercihlerinde farklı imkanlar sunan üniversiteleri tercih ettiğine değinerek, “Nişantaşı Üniversitesi hem üçüncü nesil üniversite olmasından dolayı hem de anadilde eğitimi vatanında sağlayan Londra Kampüsü nedeniyle yoğun ilgi gördü. İlgili ve bilinçli bir öğrenci kitlesi var. Meslek seçimlerinde kendilerince araştırma yapıp tek tek stantları dolaşıyorlar. En çok ilgi çeken bölümlerimiz Psikoloji, Mühendislik-Mimarlık. Güçlü bir akademik kadromuz var. Sosyal ve İdari Bilimler Fakültemiz, Sanat ve Tasarım Fakültelerimiz var. Uygulamalı meslek yüksek okulumuz var. Bu yıl Sağlık Meslek Yüksekokulu bölümümüzü açacağız. Çabuk adapte olunabilen bir üniversiteyiz ve meslek hayatında şanslı olabilecek meslekleri sunuyoruz. İş dünyasıyla entegre bir çalışmamız var. Öğrenciler üniversitede okurken sektörden de hocaları olduğu için iş dünyasını okurken öğrenme şansı buluyorlar” ifadelerini kullandı.

Üniversiteye hazırlanan öğrencilerden Esma Nur Yılmaz ise Gastronomi Bölümünü hedeflediğini belirterek, kaliteli olarak nitelendirdiği Nişantaşı Üniversitesi'nde öğrenim görmek istediğini kaydetti.
 

Etiketler: adana, Educaturk Eğitim Fuarı, eğitim, Londra Kampüsü, nişantaşı üniversitesi, üniversite tercihleri


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EĞİTİM VİDEO GALERİ
EĞİTİM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 7°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç