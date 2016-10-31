Ordu Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen fuarda yaklaşık 20 devlet ve vakıf üniversitesi Ordulu öğrencilerle bir araya geldi. Karadeniz Bölgesi fuarları Ordu’dan sonra, 2 Kasım 2016 Giresun’da, 8 Kasım 2016 Samsun’da ve 10-11 Kasım 2016’da Zonguldak’ta sürecek. Nişantaşı Üniversitesi Karadeniz Bölgesindeki üniversite aday öğrencilerine Londra Kampüsünü tanıtmaya devam edecek.

Fuarın açılışında konuşan Sabah Gazetesi Eğitim Yazarı, CNN Türk Başarıya Doğru Program Yapımcısı Sait Gürsoy, “Öğrenciler dikkatle dinlemelidirler. Başarıya giden yolda ise akademik kişilerden istifade edilmelidir. Eğer tercih olayına kalkıp klasik şekilde yaparsak başarısız olursunuz. Çünkü 2025’ler için yapılan araştırma insanlar mesleklerini seçtiğini ama mesleklerinin yanında kendilerini donanımlı hale getirilmesi halinde hayata sıkı adımlarla gidilebileceği gösterdi" dedi.

Londra Kampüsü ilgi gördü

Fuarda birçok üniversite standından bilgi alan öğrenciler, Türkiye’ye genelinde Londra Kampüsü lansmanını gerçekleştirmeyi sürdüren Nişantaşı Üniversitesi’ne de yoğun ilgi gösterdi. Öğrencilerin yoğun ilgisinden oldukça memnun olduklarını belirten Nişantaşı Üniversitesi Eğitim Fuarları Koordinatörü Hatice Karataş, “Londra Yerleşkesine giden öğrencilerimiz tıpkı Üniversitemizin Sadabad Yerleşkesi’ne, Paşa Yerleşkesi’ne veya Osmanbey Yerleşkesi’ne gidiyormuş gibi aynı şartlarda okuyabilecek. Londra Kampüsünde okumak isteyen öğrencilerimizden hiçbir ek eğitim ücreti talep edilmeyecek, aynı kazandıkları bursları geçerli olacak. Buradaki hedef, öğrencilerimize uluslararası kültürü aşılamak, yabancı dili, o dilin kendi topraklarında öğrenmelerini sağlamak. Londra Kampüsümüzü üniversitemizin Yabancı Dil Bölümü’nün bir Uygulama Merkezi olarak yapılandırdık. İlgilenen tüm öğrencilerimizi bekliyoruz" diyerek kampüs hakkında bilgi verdi.

Eğitimde globalleşme arttı

Üniversitenin Londra Kampüsü ile başladıkları global eğitim sürecini, diğer dünya şehirlerinde de en kısa sürede devam ettireceklerini vurgul Hatice Karataş, “Artık dünyamıza globallik ön planda. Öğrenciler, bugün İstanbul’da başladığı eğitimine yarın Londra’da, belki Köln’de belki de Dublin’de, belki de Paris’te devam edebilecekler. İnternetin sağladığı hızla haberleşmedeki gelişmeler tüm sektörlere yansıdığı gibi eğitim sektörüne de etki etmekte. Sadece kendi ülkemizde rekabet değil diğer dünya ülkelerinde de rekabet edilebilirlik çağımızın gerekliliği olmuştur. Bu bağlamda dünya şehirlerinde eğitim görmek iş dünyasına atılmadan önce önemli bir adımdır” ifadelerini kullandı.

