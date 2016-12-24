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Nişantaşı Üniversitesi'nde 'Soner Arıca ile Nish Yaşam Atölyesi' başlıyor

Kurulduğu günden beri öğrencilerinin önlisans, lisans ve lisansüstü eğitimleri boyunca sektörle iç içe olmalarının yanı sıra kişisel gelişimlerine de katkı sağlayarak hayata hazır mezunlar vermeyi hedefleyen Nişantaşı Üniversitesi, bu amaçla oluşturulan “Soner Arıca ile Nish Yaşam Atölyesi” projesini hayata geçiriyor.

Nişantaşı Üniversitesinde Soner Arıca ile Nish Yaşam Atölyesi başlıyor

24 Aralık 2016 15:47

Müzisyenlik, tiyatro oyunculuğu, radyo programcılığı, yazarlık, mankenlik gibi bir çok alanda başarılı çalışmaları olan Soner Arıca, farklı çalışma ve uygulama alanlarında yer almanın kendisine kazandırdığı tecrübeyi ve birikimi “Nish Yaşam Atölyesi” projesi kapsamında Nişantaşı Üniversitesi öğrencileri ile paylaşmaya hazırlanıyor. Hayatta mutlaka her gün öğrenilecek yeni bir şey vardır düşüncesinden yola çıkarak öğrencilerle birlikte gerçekleştireceği bu projenin kendisini heyecanlandırdığını, bu yüzden de üniversiteden gelen teklifi kabul ettiğini söyleyen Soner Arıca; teori ve uygulamada oluşabilen farktan doğan tecrübelerin paylaşılmasının mutluluk ve başarı yoluna katkısının büyük olduğunu belirtti. Arıca, “Soner Arıca ile Nish Yaşam Atölyesi”nde öğrencilerin hayatlarının farklı dönemlerinde farklı hislerle hatırlayacakları bir çalışma yapmanın ve bu doğrultuda ele alacakları her konuda öğrencileri düşünme, üretme ve yaratıcılığa teşvik etmenin de hedefleri arasında olduğunu belirterek sözlerini tamamladı.

Bu projenin öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlayacağını düşündüğünü söyleyen Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, üniversite olarak eğitime bütüncül baktıklarını, öğrencilere verilen kaliteli eğitimin bir parçası olarak kaliteli hayat yaşamaları için de çalıştıklarını belirtti. Hatipoğlu, “Sürdürülebilir ve istikrarlı bir kariyer çizgisi, iş disiplini ve çalışma azmi ile dikkat çeken Soner Arıca öğrencilerimizin de isteği doğrultusunda Nish Yaşam Atölyesi ile Nişantaşı Üniversitesi ailesine katıldı. Kendisinin hayatın içindeki kişisel deneyimleri ve bilgi birikimini aktararak öğrencilerimizin hayatlarına dokunacağına, onlara hayat adına katkı sağlayacağına ve bu projenin başarılı olacağına yürekten inanıyorum” dedi.
İlki 26 Aralık 2016’da Nişantaşı Üniversitesi Sadabad Kampüsü’nde 13.30-15.30 arasında gerçekleştirilecek olan “Soner Arıca ile Nish Yaşam Atölyesi” 29 Mayıs 2017’ye kadar her hafta Pazartesi günleri aynı yer ve saatte Nişantaşı Üniversitesi öğrencilerinin hayatlarına değer katmaya devam edecek.
 


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