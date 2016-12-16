Ünilig 4. hafta mücadelesinde Nişantaşı Üniversitesi ile İzmir Yaşar Üniversitesi Abdi İpekçi Spor Salonunda karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan müsabakanın normal süresi 67-67 beraberlikle sona erince maç uzatmalara gitti. Karşılaşmanın uzatma periyodunda da büyük bir mücadele vardı. Maçın bitimine 4 saniye kala Yaşar Üniversitesi bulduğu basketle 79-77 öne geçti. Fakat Nişantaşı Üniversitesi maçı bırakmadı ve son saniye üçlüğü ile karşılaşmadan 80-79 galip ayrıldı.

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Nişantaşı Üniversitesi Başantrenörü Taylan Dündar, “Çok keyifli bir maç oldu, tabi maç sonunda kazanan tarafta olmak güzel. Son şampiyonu yenerek doğru yolda olduğumuzu gördük. Takımımı gösterdikleri iyi mücadele ve galibiyetten dolayı kutluyorum” dedi.