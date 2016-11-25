Eket Fuarcılığın organize ettiği İzmir Üniversite Tercih Fuarına 10 bin civarında öğrenci katılımı oldu. Rehber öğretmenler ve öğrencilerin yoğun ziyaretleriyle sona eren fuarda Nişantaşı Üniversitesi de Londra Kampüsü tanıtımına devam etti.

‘’İngilizce anavatanında öğrenilir’’

Fuarla ilgili konuşan Nişantaşı Üniversitesi Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Levent Uysal, yurt genelinde anavatanında yabancıl dil öğrenimine yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını belirtti. Levent Uysal, “İyi İngilizce bilmek yüksek öğrenim görmek kadar önemlidir. İyi İngilizce de anavatanında öğrenilir. Üniversitemiz çift anadal, güvenli eğitim, sürekli eğitim ve yüksek lisans eğitim imkanlarını sağlamaktadır. İyi İngilizce öğrenme imkanını da Londra Kampüsümüzde sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Nişantaşı Üniversitesi’ne yerleşen tüm öğrencilerin dönemlik veya yıllık olarak eğitim alabilecekleri Londra Kampüsü için hiçbir ek ücret alınmayacağını ve üniversitenin gözetimindeki yurtlarda konaklayacaklarını belirten Levent Uysal, “Dil yaşayarak öğrenilir. Yaşamlarını Londra’da sürdürürken, İngilizceyi de günlük yaşamlarında kullanarak, yani pratik yaparak öğrenecekler. Londra Kampüsünde öğrenim görmek isteyen tüm öğrencilerin soruları için üniversitemizin ilgili birimleri kendilerine yardımcı olacaktır” dedi.

‘’UTM’nin tercih danışmanlığı hizmeti öğrenciler tarafından çok beğenilmiş’’

Geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan tercih fuarının ardından yapılan ankete göre Nişantaşı Üniversitesi Üniversite Tercih Merkezi’nin hizmetinden memnun kalındığını söyleyen Nişantaşı Üniversitesi Fuarlar Koordinatörü Hatice Karataş, “Geçen yaz UTM’nin verdiği tercih danışmanlığı hizmeti öğrenciler tarafından çok beğenilmiş. İzmir Bayraklı Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nin yaptırmış olduğu ankete göre öğrenciler fuarda en çok UTM’nin verdiği tercih danışmalığı hizmetini beğenmişler. Tercih danışmanlığı konusunda güvenilir hizmet aldıklarını belirten öğrenciler genel olarak tercih döneminde fuarın yapılmasından memnuniyet duymuşlar. Doğru tercih konusunda uzman kişiler tarafından yönlendirilmeleri hakkında memnun kalan öğrenciler, kariyer danışmalığı hizmeti veren Bayraklı Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nin hizmetinden de olumlu sonuç almışlar” açıklamasını yaptı.

