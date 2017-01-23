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Nişantaşı’ndaki suç makinesi vücuduyla cam kapıyı böyle kırdı

Nişantaşı’nda kaçmaya çalışırken polis ekipleri ile yaşadığı arbedede bacağından vurulan hırsızın, o gece girdiği kırtasiyenin cam kapısını vücuduyla kırdığı o an güvenlik kameralarına yansıdı. Poliste 38 adet suç kaydı bulunan gencin, adeta bir suç makinesi olduğu ortaya çıktı.

Nişantaşındaki suç makinesi vücuduyla cam kapıyı böyle kırdı

23 Ocak 2017 14:35
Nişantaşı’ndaki suç makinesi vücuduyla cam kapıyı böyle kırdı - Tıkla İzle

Şişli Nişantaşı’nda dün gece yaşanan ve bir gecede 4 işyerine girerek hırsızlık yaptıktan sonra, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliği’ne bağlı devriye gezen ekipler tarafından fark edilerek, yaşanan kovalamaca sonucunda yakalanan ve çıkan arbedede bacağından vurulan Yavuzhan K.'nın (19), iş yerlerini soyduğu o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Vücuduyla cam kapıyı böyle kırdı
4 iş yerine giren hırsızın, kırtasiye dükkanının cam kapısını nasıl kırdığı merak konusuydu. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, hırsızın kapıyı vücuduyla kırarak tuzla buz ettiğini belirledi. Görüntülerin devamında ise hırsız, iş yerinden bilgisayara çalarak kaçmaya başlıyor. Hırsız, hediyelik eşya dükkanına ise iş yeri sahibinin kapıyı kilitleyip çıkmasının hemen sonrasında tekme atarak içeriye giriyor. İçerideki eşyaları çalan şahıs, hepsini bir yerde topladıktan sonra çıkmak istiyor. Ancak dışarıdan birilerinin geçmesi nedeniyle çıkamıyor ve tekrar içeri giriyor.

Suç makinesi olduğu ortaya çıktı
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliği’ne bağlı devriye ekipler tarafından kıskıvrak yakalanan hırsızın suç makinesi olduğu belirlendi. Şahsın hırsızlık ve benzeri suçlardan poliste 38 adet suç kaydı bulunduğu, 1 adet de araması olduğu öğrenildi. Olay sonrası hastaneye kaldırılan genç hırsızın, tedavisinin sürdüğü öğrenildi. 

Etiketler: nişantası


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