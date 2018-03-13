Nişasta ve glikoz üreticilerinden NBŞ raporu hakkında açıklama

Nişasta ve Glikoz Üreticileri Derneği, Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulu’nun, medyadaki tartışmalara ışık tutmak adına başladığı çalışmalar sonucunda ortaya koyduğu ‘Nişasta Bazlı Şekerlerin (NBŞ) Sağlığa Etkileri’ başlıklı raporu hakkında açıklamada bulundu. Bakanlığın resmi sitesinde yer alan raporda halen yüzde 10 olan NBŞ kotasının (üretiminin) artırılmaması ve gıdalarda kullanımının sınırlandırılarak sıkı denetiminin sağlanması gerekliliği vurgulandı.

Rapor hakkında Nişasta ve Glikoz Üreticileri Derneği’nde yapılan açıklamada “Bilimsel gerçekleri temel alarak, popülizme yönelmeden araştırmalarını neticelendiren Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulundaki değerli akademisyenlere toplumu doğru bilgilendirme yönündeki hassasiyetlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerine yer verildi.

Dernek açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “Raporun, daha önce medyada yer bulan ve Sağlık Bakanlığı Raporu olduğu iddia edilen dokümanla herhangi bir ilgisinin olmaması memnuniyet verici bir gelişme olarak karşılanmıştır.

Bilim insanlarının mevcut bilimsel bulgular çerçevesinde düzenledikleri bu raporda Derneğimizin yıllardır savunmakta olduğu gerçeklerin yer alması, Bakanlığın 2011 yılında yayınlamış olduğu önceki rapor gibi kamuoyu nezdinde haklılığımızı bir kez daha ortaya koymuştur.

Raporda yer aldığı üzere sofra şekeri, çay şekeri, pancar şekeri olarak anılan sakkarozun da, nişasta bazlı şekerlerin de benzer oranlarda fruktoz ve glikozdan oluştuğu, her ortamda dile getirmiş olduğumuz bir gerçektir.

Raporda şekerlerin bu yapı taşlarının insan vücudundaki etkilerine değinilmiş, fruktoz ve glikozun kaynakları birbirinden ayrılmamıştır. Bu yaklaşım Dünya Sağlık Örgütü WHO’nun ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi EFSA’nın raporda da değinilen bilimsel yaklaşımları ile aynıdır.

Neticede her zaman söylediğimiz gibi, beslenme ve sağlık bakımından şekerlerin kaynağı değil tüketim miktarı önem arz etmektedir. Şeker, aşırıya kaçılmadığı sürece vücudun enerji ihtiyacını karşılayan önemli bir gıda bileşeni olarak beslenmemizde yer almaktadır.

Bilimsel çalışmalar göstermektedir ki, tüm gıda bileşenlerini kapsayan dengeli bir beslenme tarzını benimsemek yanında hareketli bir yaşam sürdürmek, uzun yıllar sağlıklı kalmak için dikkat edilmesi gereken en önemli kıstaslardandır.

Bilimsel gerçekleri temel alarak, popülizme yönelmeden araştırmalarını neticelendiren Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulundaki değerli akademisyenlere toplumu doğru bilgilendirme yönündeki hassasiyetlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.”