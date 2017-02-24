Nissan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Carlos Ghosn'un önerisi üzerine Nissan Yönetim Kurulu, 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren Hiroto Saikawa'nın CEO pozisyonunu üstlenmesine karar verdi. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam edecek olan Carlos Ghosn, Haziran 2017’de gerçekleşecek yönetim kurulu toplantısında görev süresinin yenilenmesini isteyecek.

Planlı yönetim değişimi yakın tarihteki Renault-Nissan İttifakı'nın genişlemesi ve Carlos Ghosn’un Mitsubishi Motors’u da kapsayan görev ve yetki alanının genişlemesi nedeniyle hayata geçirildi. Her üç ittifak şirketinin de başkanı ve Renault Grubu’nun Genel Müdürü olarak görev yapan Ghosn, dikkatini daha çok Başkan ve CEO olarak ittifakı genişletme ve yönetmeye yoğunlaştırmak istiyor.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Carlos Ghosn, “Son 18 yılda Nissan’ın yönetim ekibinde oluşturmuş olduğumuz kadronun markayı stratejik hedeflerine ulaştırmak için gerekli deneyim ve yeteneğe sahip olduğundan eminim. Kısa süre önce Mitsubishi Motors'la ilgili yeni sorumluluklar aldım. Yakın tarihli Nissan genel kurul toplantısını göz önüne alarak Hiroto Saikawa'nın Nissan'ın CEO'su olarak yerimi almasının doğru olduğuna karar verdim.” dedi.

Hiroto Saikawa şu anda Nissan'da CEO Yardımcısı ve Sorumlu Direktör olarak görev yapıyor. Nisan 2013 ile Ekim 2016 tarihleri arasında CCO olarak görev yapan Saikawa, Nissan bünyesine 1977 yılında katıldı ve 1999 yılından bu yana Amerika ile Avrupa’da Yönetim Kurulu Başkanı ayrıca Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olmak üzere farklı üst düzey yönetici pozisyonlarında görev üstlendi. Nissan bünyesinde ki görev ve sorumlulukları dışında Hiroto Saikawa aynı zamanda Japonya Otomobil Üreticileri Birliği (JAWA) Başkanı olarak da görev yapıyor. Saikawa 2006 - 2016 yılları arasında Renault yönetim kurulu üyeliği de yaptı.

Yeni göreviyle ilgili bir değerlendirmede bulunan Hiroto Saikawa, “Vermiş oldukları görev için Carlos Ghosn'a ve Nissan Yönetim Kurulu’na teşekkür ediyorum. Carlos Ghosn’un başkanlığında Nissan üst düzey yönetim ekibiyle birlikte Nissan’ın performansının sürekliliğini ve gelişimini tesis etmek üzere elimizden geleni yapacak ve ittifakın başarısı için Nissan’ın katkısını sürdüreceğiz.” dedi.