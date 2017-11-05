Nissibi Köprüsü Güneydoğu ekonomisine baharı getirdi

1992 yılında Atatürk Barajı'nda su tutulmasıyla beraber Adıyaman-Şanlıurfa-Diyarbakır'ı birbirine bağlayan yol ve köprü sular altında kalırken, bölgede ulaşım feribotlarla sağlanmış, bölge halkı uzun yıllar ekonomik ve sosyal mağduriyet yaşamıştı. Dönemin Başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılan ve Türkiye'nin en uzun 3'üncü asma köprüsü olan Nissibi, Şanlıurfa ve Adıyaman'ın yanı sıra doğu ile batı illerini de birbirine bağlıyor. Köprünün açılmasıyla yaşanan ulaşım kolaylığı, bölge ekonomisine ciddi katkı sunuyor.

Doğu illerinden batı illerine giden otobüs firmalarının da kullandığı Nissibi Köprüsü, sürücülerin en fazla tercih ettiği güzergah haline geldi. Daha önce saatler süren feribot yolculuğunu sona erdiren köprü, ülke ve bölge illerinin turizmini de hareketlendirdi. Adıyaman sınırlarındaki Nemrut Dağı'na gitmek isteyen turistlere ulaşım kolaylığı sağlayan Nissibi, doğu illerinde üretim yapan firmaların ürünlerini batıya ulaştırmasını daha rahat hale getirdi.

Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Nissibi Köprüsü'nün bölgeye birçok katkısının olduğunu söyleyerek, "Ulaşım medeniyettir, ulaşımı kolaylaştırdı, insanların bir an önce birbirlerine kavuşmalarını sağladı. Kaldı ki insanlar eskiden saatlerce feribotu bekliyordu karşıya geçmek için. Şuan öyle bir sıkıntı yok, hemen bir kaç dakika içinde karşı tarafa geçebiliyorsunuz" dedi.

Köprünün bölge ticaretini de hareketlendirdiğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Örneğin geçmişte Kahta ilçemizden, Adıyaman'ımızdan, Gerger'imizden insanlar Siverek hayvan pazarına hayvanlarını satmak üzere gelmek istiyorlardı fakat çok azı gelebiliyordu. Şuan da ise diyebilirim ki hafta 1-2 defa başta Adıyaman ilimiz olmak üzere çevredeki ilçeleriyle birlikte Siverek ile daha sıkı bir ilişki içerisindeler, ticaret daha fazla gelişti. Keza Diyarbakır'dan örneğin Maraş'a gitmek isteyen, Malatya'ya gitmek isteyen, Adıyaman'a gitmek isteyen daha da batı illerine gitmek isteyen vatandaşlarımız bu yolu kullanıyor."

" Cumhurbaşkanımıza yürekten teşekkür ediyoruz"

Duble yol çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Belediye Başkanı Resul Yılmaz, "Bu vesileyle hükümetimize şükranlarımı sunuyoruz. Keza bu köprünün buraya kazandırılmasında büyük bir emeği olan sayın Cumhurbaşkanımıza yürekten teşekkür ediyorum Siverek halkı adına. Gerçekten büyük bir sorundu, insanların birbirlerine ulaşmalarına vesile oldu. İnşallah ileri ki dönemlerde, bölgemiz, hem turizm açısından hem ticari faaliyetlerin daha da gelişmesi açısından köprünün önemini daha iyi anlayacaktır" diye konuştu. "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin İncisi" olarak adlandırılan köprünün hemen yanı başına 50 bin metrekare alan bir mesire yeri yaptıklarını söyleyen Yılmaz, dev bir kompleks yaptıklarını belirtti. Yılmaz, tesisinde bölgenin tanıtımına katkı sunacağını belirtti.

Yolu sık sık kullandığını belirten Sedat Büyükbayram, "Daha önce gelirken feribot vardı, feribotta zaman kaybı çok oluyordu. 2-3 saat beklediğimiz olurdu, gece bir hastamız olduğu zaman gidemiyorduk, Urfa üzerinden gittiğimizde çok fazla zaman kaybı oluyordu. Bu köprünün yapılması hem Kahta, hem Gerger, hem de Siverek arasındaki ticareti de geliştirdi. Bu anlamda köprünün yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şimdi rahatlıkla Siverek'e gidip ailelerimizi ziyaret edebiliyoruz. Ticaret anlamında Kahta kapalı bir ortamda bulunuyordu, şuan ticaret anlamında Diyarbakır, özellikle Siverek ile hayvancılık anlamında da ticaret gelişmiş oldu. Bildiğiniz gibi Adıyaman bir tekstil kenti, batıya açılabiliyordu ama doğuya açılamıyordu. Köprü Adıyaman için hem tekstil, hem ticaret anlamında büyük bir kapı önemine sahip oldu" dedi.

Bayram, köprünün tamamlanmasıyla ticaretin geliştiğini ve çok sayıda mevsimlik işçinin kendi işini yapmaya başladığını söyledi. Köprünün yapılmasıyla yollarının kısaldığını ifade eden tır sürücüsü Hacı Güngör, şunları söyledi:

"Çok güzel oldu, mesela gemi vardı, saati kaçırdım mı orada kalıyordum. Bazen gece orada kalırdım sabaha kadar. Yani köprü çok güzel oldu, devletimizden Allah razı olsun. Memnunuz yani köprüden. Adıyaman kör cepheydi, şuan açıldı, firmalarda geçiyor, daha yakın oldu bize doğu. Çok güzel oldu, memnunuz yani."

Diyarbakır'dan Adıyaman'a taziye ziyaretine gittiklerini söyleyen Süleyman Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Aslında köprünün açılması doğu ile batının birleşmesine vesile oldu. Millet için daha güzel oldu, hem ticaret yönünden hem de ulaşım bakımından millete çok faydalı bir köprü oldu. Yapanlardan Allah razı olsun. Çok faydalı bir köprü oldu insanlar için. Daha önce gelirken feribot üzerinde geçiyorduk, baya bir sıkıntı yaşıyorduk, her saat gidip gelemiyorduk, geldiğimizde feribotun kalkmasını bekliyorduk. Bu açından baya güzel oldu ulaşım açısından, feribotla baya bir sıkıntı yaşıyorduk yani."

Köprüyü her gün yaklaşık 300 aracın kullandığı tahmin edilirken, hafta sonları sayının daha fazla olduğu düşünülüyor. Köprüye ulaşımı daha kolaylaştıracak ve otoban standardında yapılan yolda ise hummalı çalışmalar devam ediyor.

Cuma Sarı