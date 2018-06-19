Nitelikli Okullar Listesi 2018 MEB LGS İstanbul|Ankara|İzmir

2018 MEB nitelikli okullar listesi İstanbul,Ankara,İzmir ve diğer iller için 2018 sıralı okul listelerini yayınladı. 2 Haziran'da iki aşamalı olarak yapılan merkezi sınava giren öğrenciler ve veliller sınav sonuçlarının açıklanmalarını beklerken bir yandan da sınavla öğrenci alacak nitelikli okul listelerini araştırıyorlar. MEB kılavuzuna göre başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 81 ilin nitelikli okul listeleri yayınlandı. İşte o liste...

MEB, resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:



“Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Yapılacak 2018 Yılı Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu” ile sınavla öğrenci alan okul listeleri ve kontenjanları 10 Nisan 2018 tarihinde www.meb.gov.tr adresinde yayımlanarak kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Merkezî Sınava isteğe bağlı olup sınava katılmak isteyenler, başvurularını 11-18 Nisan 2018 tarihleri arasında elektronik ortam üzerinden öğrenim gördükleri okullara yapacaklardır.

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin başvuru işlemleri Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecektir.

2018 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

Liseye Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanma tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 26 Haziran 2018 tarihi olarak açıklandı.

NİTELİKLİ OKULLAR KILAVUZUNA ULAŞABİLMEK İÇİN TIKLAYINIZ

2018 LGS SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL OLACAK?

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan ötüründe hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir ders testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir ders testinin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

. Ham puanlar, her bir ders testi ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her ders testinin standart sapması hesaplanır.

d. Öğrencilerin her bir ders testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma cemradış/ihakullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan ötüründe hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir ders testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir ders testinin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. Ham puanlar, her bir ders testi ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her ders testinin standart sapması hesaplanır.

d. Öğrencilerin her bir ders testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

Cem Radış/İHA