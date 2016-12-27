Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, gelen ihbar üzerine Biga ilçesinde bir operasyon düzenledi. Operasyonda, ‘nitelikli yağma’, ‘suç örgütü kurma’, ‘gasp’, ‘zorla senet imzalatma’ ve ‘6136 sayılı kanuna muhalefet’ suçlarına karıştıkları iddiasıyla 11 kişi göz altına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda, zanlılardan birinin evinde yapılan aramada, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik bazı dokümanlar kitap ve CD'ler de ele geçirildi. Şüpheliler, Çanakkale E tipi kapalı cezaevine gönderildi.

Gürkan Düzenli