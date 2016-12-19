Uzmanların harekete geçmesiyle Türkiye’de ilk defa resmi bir proje yazıldı. TÜZDER tarafından yazılan projede dört alandaki konular birbiri ile bütünleşerek müfredata dahil edilecek.

200 öğretmen eğitim alacak

Projenin uygulanmasının öncesinde 200 öğretmene eğitim verilerek ardından devlet okullarında 10 adet STEM laboratuvarı kurulacak. Laboratuvarlarda robotik setler ve öğrencilerin çizdikleri projeleri somut hale dönüştürebilecekleri 3D yazıcılar bulunacak. Prof. Dr. Aziz Sancar’ın STEM’le ilgili Türkiye’de proje yapmak istemesi üzerine projeyi yazdıklarını ve Kalkınma Ajansıda sunduklarını belirten TÜZDER Genel Müdürü Tunahan Coşkun; “Geçen yıl dâhiler gününde konuşmacılarımız arasında yer alan Aziz Sancar STEM’ le ilgili Türkiye’de bir proje yapmak istedi. Bunun yaygınlaşmasını istedi. Bizde bu konsepte ilerleyerek STEM’in ülkemizde yaygınlaşmasını sağlamak adına Kalkınma Ajansına, proje yazdık. Projemiz onaylandı. Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi çalışmanın ortaklarındandır ”ifadelerini kullandı.

“200 öğretmen 40 saat eğitim”

Fen teknoloji ve bilgisayar branşında ki 200 öğretmenin STEM laboratuvarların da eğitimci olabileceğini belirten TÜZDER Genel Müdürü Coşkun şu sözlerle devam etti: “STEM laboratuvarını kurmadan önce bu konuda 200 tane öğretmene eğitim vereceğiz. Bunu tamamen isteğe bağlı yapacağız. Yani öğretmelere bir duyuru formu oluşturacağız. Bu konuda talepkar olan fen teknoloji ve bilgisayar branşlarındaki öğretmenlerin bize başvuruları neticesinde 200 öğretmeni İstanbul’da belirleyeceğiz. Bunlara 40 saatlik eğitim programı yapacağız. Akabinde sitem laboratuvarlarında öğrencilerle buluşmalarını sağlayacağız.”

“Kavramlar gündelik hayata dahil olacak”

4 farklı branşı birbirine entegre edecek olan STEM projesinin gündelik hayata olacak etkisini anlatan TÜZDER Genel Müdürü Çoşkun; “Matematiği bilimi feni teknolojiyi görebilirsiniz ama bunu ortak bir payda da ortak bir forma nasıl dönüştürebilirsiniz. Trafikte giderken bazı tabelaların 45 derecelik eğim olduğunu görürsünüz. Acaba bu ne demek. Matematikte trigonometri gördük, birçok matematiksel kavram gördük. ‘Bu kavramların gündelik hayattaki karşılığı nedir?’ ‘ Bunlar benim ne işime yarayacak?’ Aslında STEM birazda bunu öğretiyor. Bizim derste gördüğümüz feni, matematiği, teknolojiyi, bilimi birleştirip ortak bir paydada bir forma nasıl dönüştürebiliriz. Bir ürüne nasıl dönüştürebilirizi anlatıyor” ifadelerini kullandı.

Aziz Sancar önermişti

Nobel ödüllü bilim adamı Aziz Sancar geçtiğimiz Mayıs ayında İstanbul’da düzenlenen Dahiler Günü’nde yaptığı konuşmada projeye yönelik fikirlerini aktarmış hatta kendisinin öğrenim hayatında bu tür imkanların olmadığını söyleyerek destek vermişti. Sancar söz konusu konuşmasında şu açıklamalarda bulunmuştu: “Bilimle teknoloji ile ilgilenen çocuklarımızı desteklememiz onların gelişimlerini kolaylaştırmamız lazım TÜZDER’in gayesi de bu o bakımdan destekliyorum.Gerçekten takdir ediyorum. Memleketimizin kalkınması çocuklarımızın gelişmesi için çalışan çok kurumlarımız var. Onları görünce gerçekten çok memnun oluyorum. Ben Türkiye’den ayrılalı 40 yıldan dazla oldu, benim zamanımda öyle şeyler yoktu. Şimdi bunları görünce gerçekten çok seviniyorum. Bunlar ülkemizin kalkınmasına çocuklarımızın gelişmesinde bizim memleketimizin dünyanın her ülkesinde yarışmasında katkısı olacak. Amerika Avrupa düzeyine geçmemiz lazım. ”

Alev Hamitoğulları - Emrah Kuş