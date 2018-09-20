Nobel ödüllü isimlerin okulu MIT'den Turkcell çalışanlarına özel eğitim

Türkiye'de çalışanlarına en fazla eğitim yatırımı yapan şirketlerden biri olan Turkcell, dünyanın en iyi üniversitelerinden Massachusetts Institute of Technology (MIT) ile yaptığı işbirliğine bir yenisini daha ekledi. MIT, Turkcell Akademi'yle birlikte çalışarak, tarihinde ilk kez bir şirket için günümüz ve geleceğin teknolojisi IOT'ye (Nesnelerin İnterneti) özel bir eğitim programı oluşturduğu belirtildi. Nobel ödüllü isimlerin okulu olarak bilinen MIT tarafından hazırlanan ve sadece Turkcell çalışanlarının faydalanabileceği 'MIT-Turkcell IOT Bootcamp' adını taşıyan programdan ilk etapta 25 Turkcell mühendisi yararlandı. Programın ilk katılımcıları, yine Turkcell'in çalışanlarına sunduğu, Digital Masters programını başarıyla tamamlayan 1000 kişi arasından seçildi.

"Çalışanlarımızın eğitimi için yine dünyada bir ilke imza attık"

Dünyada bir ilk olduğu kaydedilen ve sadece Turkcell çalışanlarının faydalandığı programla ilgili konuşan Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, "Turkcell, Türkiye'de çalışanlarına en fazla yatırım yapan şirketlerin başında geliyor. Küresel bir şirket olma vizyonumuz doğrultusunda sadece sunduğumuz hizmetlerle değil, insana kattığımız değerle de öncü olmayı hedefliyoruz. Bu anlayışla eğitim alanında çalışanlarımız için birçok ilke imza attık. Dünyanın en değerli üniversitelerinden biri olan MIT, yeni yaptığımız işbirliğiyle Turkcell çalışanlarına özel bir IOT programı hazırladı. Bu sayede 25 çalışanımız Boston'a giderek MIT'de bir hafta boyunca IOT konusunda dünyanın önde gelen akademisyenlerinden eğitim aldı. Mühendislerimiz aldıkları bu eğitimle sadece müşterilerimiz için değil Türkiye için sağlık, tarım, lojistik, çevre, eğitim gibi birçok alanda yenilikçi ürün ve servislerin yanı sıra global çözümler üretmeye devam edecek. Turkcell'de geleceğin teknoloji liderlerini yetiştirmek amacıyla başlattığımız bu tür programların sayısını ve çeşitliliğini daha da artırmayı planlıyoruz" dedi.

MIT-Turkcell IOT Bootcamp programı kapsamında Turkcell mühendisleri, başta IOT ve RFID'nin dünya standartları oluşturan MIT Dijital Öğrenme Başkanı Prof. Sanjay Sarma ve Prof Josh Siegel olmak üzere birbirinden önemli akademisyenler tarafından bir hafta boyunca Boston'da eğitim aldı. Eğitimler kapsamında, IOT mimarileri, IOT ve fiziksel dünya arasındaki ilişki, IOT tasarımı, birbirine bağlı ve akıllı cihazlar gibi konular ele alındı. Eğitim sonunda MIT tarafından Turkcell çalışanlarına dünya çapında geçerli MIT-Turkcell IOT Bootcamp sertifikası verildi.