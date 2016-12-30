Denizli'de yoğun karın yağmasıyla birlikte vatandaşlar kardan adam yapmaya yarışına girdi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan kardan adamın diğer kardan adamlardan farklılığı halkın ilgisini çekti. Yapılan kardan adamın üstünde Kasket, Kamufulaj, telsiz gibi ekipmanları olması ve selam durması halkın ilgisini topladı. Jandarma tarafından yapılan kardan adamın ‘nöbet tutan kardan adam’ olarak yapıldığı belirtildi.

Kasket, kamuflaj ve telsizi ile birlikte 'nöbet tutan kardan adam’ı gören vatandaşlar resim çektirmeyi de ihmal etmedi.

Zekican Şenkaya