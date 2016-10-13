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’Nöbetçi golcü’, Milli Takım’ı değerlendirdi

Türk futbolunun efsanevi isimlerinden olan ve halen Eskişehirspor’da top koşturan Semih Şentürk, Milli Takım ve ortaya konan oyun hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Nöbetçi golcü, Milli Takımı değerlendirdi

13 Ekim 2016 10:07

Son dakikalarda attığı gollerle oynadığı takımları adeta ipten alan Semih Şentürk, Milli Takım’ın son zamanlarda yaşadığı sıkıntılarla ilgili konuştu. Geçmişte tüm takımın bir arada olduğunu anlatan Semih Şentürk, EURO 2008’deki havanın şu anda Milli Takım’da hakim olmadığını belirtti. Fatih Terim’in takımı toplayacağını da söyleyen Semih, "O zaman ki başarılarda hep beraber hareket ediyorduk. Birlikte hareket ve mücadele ediyorduk. Şu an Milli Takım’da öyle bir izlenim göremiyoruz. Fatih Hoca’nın başında olduğu takım, bu süreçten de alnının akıyla çıkacaktır. Kötü bir başlangıç yaptık. 3 maçta 2 puan alabildik. Önümüzde 7 tane maç var. Milli Takım’ın bir an önce toparlanarak, ülkemize güzel günler yaşatacağından benim hiçbir şüphem yok" dedi.

"BİZ BU ÜLKENİN EVLATLARIYIZ"

Birçok futbolseverin gözleri, EURO 2008’de olduğu gibi şimdilerde de Semih Şentürk’ü arıyor. Adeta kurtarıcı gözüyle bakılan Nöbetçi Golcü, bu yorumlara da cevap verdi. Milli Takım’ın kadrosunda bulunan forvet oyuncularının da yetenekli olduğunu ifade eden Nöbetçi Golcü, "Şu anda mevcut kadroda bulunan forvet oyuncuları da yetenekli ve genç oyuncular. Tabii ki onlar da Avrupa Arenası’nda oynayarak daha çok tecrübe bulacaklardır. Mesela şu an belki Milli Takım’da değil belki ama Burak, Mevlüt, Cenk ve yine genç bir oyuncu Enes Ünal. Yani dediğim gibi bu arenada oynadıkça tecrübe kazanacaklar. Bizim desteğimizi de isterlerse, bizde her zaman bu görevde varız. Sonuçta biz bu ülkenin evlatlarıyız. Bu ülkeye hizmet etmek her zaman boynumuzun borcudur. Her oyuncunun da stili farklı. Ben maçın her anını yaşıyordum. Yedek de olsam bu böyleydi. Şu an Cenk olsun, Mevlüt olsun, bunu yapabilecek güçteler. Şu an sadece coşku yok. En önemli eksiğimiz o. Bunu da ülkemiz atlatacaktır" şeklinde konuştu.

Etiketler: milli takım, semih şentürk


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