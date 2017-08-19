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Nöbette kaza kurşunu: 1 polis şehit, 1 polis yaralı

Kırıkkale’de nöbet sırasında kazara ateş alan silahtan çıkan kurşun duvardan sekerek bir polisi şehit ederken, silahın sahibi polis de elinden yaralandı.

Nöbette kaza kurşunu: 1 polis şehit, 1 polis yaralı

19 Ağustos 2017 15:30

Olay, saat 12.00 sıralarında Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu nizamiyesinde gerçekleşti. İddialara göre, polis memuru Baturalp Öztürk’ün doldur boşalt yaptığı sırada silahı ateş aldı. Öztürk’ün silahından çıkan mermi duvardan sekerek polis memuru Gürbüz Mustafa Çifftçi’nin (24) başına isabet etti. Ağır yaralanan Gürbüz Mustafa Çiftçi, ambulansla kaldırıldığı Kırıkkale Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda elinden yaralanan polis memuru Baturalp Öztürk de aynı hastanede tedavi altına alındı. 

Yetkililer, olayın kaza sonucu meydana geldiğini bildirdi. 

Kahramanmaraşlı olan Gürbüz Mustafa Çiftçi’nin 3 ay önce göreve başladığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Mehmet Temizyürek
 


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