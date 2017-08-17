Diğer
Kategoriler

Nöbetten çıkan 112 görevlisi kaza sonrası şoka giren aileyi güçlükle teselli etti

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şoka giren 6 çocuk ve annelerini, nöbetten çıkan sağlık görevlisi teselli etti.

Nöbetten çıkan 112 görevlisi kaza sonrası şoka giren aileyi güçlükle teselli etti

17 Ağustos 2017 11:15

Edinilen bilgiye göre, Erdemli İlçe Orman İşletme Müdürlüğü binası önünde Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan otomobilde bulunan 6 çocuk ve anne kaza esnasındaki gürültü ve panikten dolayı şoka girdi. Nöbetini tamamlayıp otomobiliyle evine doğru giden bir 112 görevlisi, kazayı fark edip durdu ve şoka giren çocuk ve anneye müdahalede bulundu.
Sağlık görevlisi İlker Çelik, önce durumu diğer 112 ekiplerine aktardı. Ailenin şoka girdiğini görünce, anne ve çocukları kaza yerindeki sıcak ortamdan uzaklaştırdı. Ardından da Orman İşletme Müdürlüğü bahçesindeki gölgeye alarak aileyi sakinleştirdi.

Çelik, çocuklardan 6 yaşındaki Zeynep'i sakinleştirmek için bir hayli uğraştı. Annesine hiçbir şey olmadığını da anlatan Çelik, küçük kızı da ikna edip sakinleştirdi.

Polis kaza ile ilgili tahkikat başlattı. 

Oktay İnce

Etiketler: 112 görevlisi, mersin


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç