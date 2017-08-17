Nöbetten çıkan 112 görevlisi kaza sonrası şoka giren aileyi güçlükle teselli etti

Edinilen bilgiye göre, Erdemli İlçe Orman İşletme Müdürlüğü binası önünde Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan otomobilde bulunan 6 çocuk ve anne kaza esnasındaki gürültü ve panikten dolayı şoka girdi. Nöbetini tamamlayıp otomobiliyle evine doğru giden bir 112 görevlisi, kazayı fark edip durdu ve şoka giren çocuk ve anneye müdahalede bulundu.

Sağlık görevlisi İlker Çelik, önce durumu diğer 112 ekiplerine aktardı. Ailenin şoka girdiğini görünce, anne ve çocukları kaza yerindeki sıcak ortamdan uzaklaştırdı. Ardından da Orman İşletme Müdürlüğü bahçesindeki gölgeye alarak aileyi sakinleştirdi.

Çelik, çocuklardan 6 yaşındaki Zeynep'i sakinleştirmek için bir hayli uğraştı. Annesine hiçbir şey olmadığını da anlatan Çelik, küçük kızı da ikna edip sakinleştirdi.

Polis kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

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