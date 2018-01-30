Nogay Türklerinden Afrin’deki Mehmetçik’e selam

Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği ve Nogay Türkleri Gençlik ve Spor Derneği üyeleri, Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerle çatışan Türk askerine moral vermek için video hazırladı. Kamera karşısına geçen üyeler, şu mesajı paylaştı: “İstikamet ‘Kızılelma’ diyerek zafere giden, ailelerine beklememelerini söyleyerek şehadete koşan, bin yıldır Kagar’dan Kahire’ye, Kosova’dan Kırım’a, Türkistan’ın sahibi, İslam’ın sancaktarı, mazlumun dostu, düşmanın korkusu, necip Türk milltinin şanlı, bahadır ordusuna selam olsun. Allah’ım kahraman ordumuzun yolunu açık eyle, kudret ve hidayetini esirgeme. Asırlardır İslam’ın sancaktarlığını yapan bu aziz milleti sen mahçup eyleme. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifalar ver. Bu şanlı orduya selam durmak şereftir bize. Nogay Türklerinden Afrin’in aslanlarına selam olsun.”