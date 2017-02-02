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Nohut fiyatındaki artış leblebiyi de etkiledi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki leblebi üreticileri, ham madde nohudun fiyatındaki artışının ardından leblebinin kilogram fiyatının da yüzde 30 arttığı ifade etti.

Nohut fiyatındaki artış leblebiyi de etkiledi

02 Şubat 2017 11:25
Nohut fiyatındaki artış leblebiyi de etkiledi - Tıkla İzle

Nohudun 4,5 lira olan kilogram fiyatı, maliyetlerinin artması nedeniyle 8 TL'ye kadar yükseldi. Daha önce 8 ila 10 lira arasında satılan leblebinin kilogramı yeni zamla 15 ila 18 liraya yükseldi.
Nohut fiyatındaki artışa oranla leblebiye de zam yapmak zorunda kaldıklarını belirten üreticilerden Ethem Sezer, "Daha önceleri 8 liraya sattığımız leblebiyi şimdi 14 liraya satıyoruz. Leblebi imalatı çok meşakkatli ve bir nohut leblebi olana kadar çeşitli aşamalardan geçerek 45 günde leblebi oluyor" dedi.
Leblebi üretimi ve pazarlamasını yapan Halil İbrahim Sezer ise “Nohut fiyatının yüksek olmasının sebebi Türkiye genelinde ekim darlığından kaynaklanıyor. Mahsulü eken çiftçi nohuttan 25 kuruş kazanamıyor. Toptan satış 13 lira, perakende satışımız ise 16 lira civarında. Ürettiğimiz leblebiyi Kayseri, Malatya, Gaziantep ve Çorum’a gönderiyoruz. Çorum’un namlı olmasının sebebi Doğu ve Karadeniz’e açılan yol güzergahı üzerinde. Keşke Çorum gibi 10 tane Çorum olsa. Tavşanlı Osmanlı’nın doğup büyüdüğü yer. Leblebi Tavşanlı’da imal edildi ve Türkiye’ye yayıldı" ifadelerini kullandı.

Tavşanlı’da beşinci kuşak leblebi üreticisi Suha Harmancıklıoğlu, “Aileden gelen mesleği yapıyoruz. Tavşanlımız leblebisi ile meşhur bir şehir. Leblebimiz 43.5 çeşittir, buçuğu ise kırık leblebi olarak çıkartıyoruz. Nohut fiyatının artış sebebi iklim şartları öncelikli sebep olarak görüyoruz. Hava şartları nedeniyle leblebi az oluyor. İkinci bir sebebi ise leblebi ustaları kalmamış durumda. Diğer bir sebep ise ihracat çok fazla durumda. Nohut çok fazla dışarı gönderildiği için az bulunmakta ve bu konuda sıkıntı yaşamaktayız. Yüzde 30 civarında artış yaşandı. Bu da leblebinin fiyat artışına ve müşterinin leblebiyi az almasına neden oldu" dedi.

Tuna İşleyen

Etiketler: LEBLEBİ, nohut


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