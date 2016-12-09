Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Taşpınar köyünde Hüseyin Ö. ile Fatih Ö.’ye ait depodan 2 ton nohut çalındı. Hüseyin Ö. ile Fatih Ö. durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen jandarma ekipleri gerçekleştirdiği titiz çalışmalar sonucunda şüpheli M.M.H. ile Ş.Ö’yü yakaladı. Yakalanan şahıslar gözaltına alınırken çalınan 2 ton nohudun Kahta ilçesinde bir iş yerine satıldığı tespit edildi. Nohutlar Hüseyin Ö. ile Fatih Ö.’ye teslim edildi. Gözaltına alınan şahıslar ise jandarma karakolunda tamamlanan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir