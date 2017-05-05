Normal doğumu destekleyen hekim ve hastanelere ödül

Dr. Siyami Ersek Göğüs ve Kalp Damar E.A.H Oditoryum Salonu’nda gerçekleştirildi. İstanbul Valisi Vasip Şahin törende yaptığı konuşmada, “Burada konuştuğumuz şey aslında mevcut bir yasak, cezai sonuç doğuran bir suçun değil; tamamen tıbbi bilimsel bir sonucun, kanaatin ya da kararın uygulanıp uygulanmayacağı noktasındaki bir hassasiyet. Dünyanın bugün normal dışı doğum oranı yüzde 15 ortalamasında. Bizde çok yüksek, özel hastanelerimizde bu oran devlet hastaneleriyle kıyas kabul etmeyecek derecede farklı ve yüksek bir oranda. Bunun doğru olmadığını ve değişmesi gerektiğini ifade ederek, siz hekimlerimiz, normale dönmenin mücadelesini veriyorsunuz" dedi.

“Doğum bir fizyolojik olay, sağlık sorunu değil.”

Vali Şahin, "Biz devletin resmi yüzü ve yöneticileri olarak, kanun uygulayıcı olarak değil ama bilimsel bir kararın ve sonucun takibi noktasında sizlerle beraberiz. Tabii bu arada işin bir de ekonomik boyutu var. Doğum bir fizyolojik olay, sağlık sorunu değil. Tamamen doğal, tabii ve fizyolojik olayı biz hastane ortamına çevirip hastalıkla eş değer kılıp ona göre muamele etmemiz; başta anne ve çocuk sağlığını riske soktuğu gibi öbür tarafta da önemli ekonomik zarar ve zaman kayıplarına yol açıyor. Dolayısıyla her bakımdan faydası olmayan, zararı daha çok olan bu tür uygulamalara ihtiyaç duyulmadıkça müracaat edilmemesi herkesin, tüm kesimlerin beklentisi. Bu konuda hassasiyet gösteren siz değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

“ Yöneticiler, hekimler ve aileler kendilerini sorgulamalıdır.”

Normal doğum ve sezaryenin çok önemli ve önemsenmesi gereken bir konu olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl, “ İstisna olan şeyler esas, esas olacak şeyler istisna olmuş durumda. Esas olan normal doğum, sezaryen ise istisnadır. Bu konuda yöneticiler, hekimler ve aileler kendilerini sorgulamalı. Sezaryen, ağrısız bir operasyon diye düşünülüyor. Ancak sonrası, problemleri var. Hukuken de mecbur kalınmadığı takdirde sezaryen yapılmamalıdır. Bu konu hakkında elimizden ne geliyorsa, yapmamız gerekiyor. Burada ödül olan hastanelerimiz ve hekimlerimiz bir küçük örnektir. Başarının arkasından büyük bir kitle olduğunu biliyoruz. Bugün ödül alacak olan hekim ve hastanelerimizi tebrik ediyorum“ diye ifade etti.

“ Normal doğum, nefes almak gibi bir şeydir.”

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu, doğumun normal yollara fizyolojik olarak yapılan ve Âdem ile Havva’dan beri süre gelen bir olay olduğunu belirterek, “ Normal doğum, nefes almak gibi bir şeydir. Bunu normal doğum olarak nitelendirmiyorum, doğum bu. Sezaryen, bir ameliyat tekniğidir. Arada büyük bir fark olduğunu düşünüyorum. Sezaryen, ameliyat ile çocuğun dünyaya getirilmesidir. Sezaryen doğum yaptırılamayacak anne adaylarımıza, çocuğun dünyaya gelmesi yapılan bir işlemdir. Sezaryen oranlarımız istediğimiz ya da dünyada bilimsel camianın öngördüğü oranlarda değil. İstanbul’da geçen sene, 254 bin doğum meydana gelmiş. Bunların yüzde 64’ü özel sektör hastanelerinde gerçekleştirilmiş. Kamu hastanelerimizde yüzde 17 olan primer sezaryen oranı, özel sektörde maalesef biraz daha yüksek oranlarda gözüküyor” dedi.

“ Normal doğumu teşvik etmeliyiz”

Göreve geldiklerinden itibaren kadın doğum konusunda çözüm yoluna gitmeleri gerektiklerini düşündüklerini ifade eden Prof. Dr. Memişoğlu, “ Prof. Dr. Ateş Karateke ve Op. Dr. Reşat Bahat hocalarımız ile birlikte “Kadın Doğumları Hastalıkları Komisyonu” oluşturduk. Bu komisyon, İstanbul’daki doğumhaneleri ki İstanbul’da 406 doğum masası ve bin 658 tane kadın doğum hastalıkları uzmanı ile istişare ederek çok güzel bir rapor hazırlandı. Bu raporda, İstanbul’daki kadın hastalıkları ve doğum ile ilgili öngörüleri, hastane yapılanmaları incelendi. Sağlık Bakanlığımızla da bu raporu paylaşarak, kadın doğum ve çocuklarımız ile ilgili bir politika oluşturduk. Toplum bilincini, annenin kültürünü ve hekimin normal doğumun yapma cesaretini arttırarak bir yere varabiliriz. Biz bunun ceza-i müeyyiden ziyade normal doğumu teşviki şeklinde değişebileceğine inanıyoruz“ diye konuştu.

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Kadın Doğumları Hastalıkları Komisyonunun raporu doğrultusunda normal doğum konusunda başarılı hekimlerimizi ödüllendiriyoruz. Bu sene bunu ilk defa gerçekleştiriyoruz. İnşallah, her sene bunu tekrarlarız. Sağlıkçının, bir canlıyı dünyaya getiren kadın doğum hekimlerimizin en büyük ödülü, sağlıklı bir anne ve çocuğu evine göndermesidir. Doğum, Allah’ın bize verdiği bir mucizedir. Çocuklarımız, bizim vebalimizdir. Sağlıkçılar olarak anne ve çocuklarımıza en iyi şekilde sağlık hizmeti vermekte mükellefiz. Ödül alacak olan hekimlerimizden şunu istiyorum. Bunu nasıl başardılarsa, diğer arkadaşlarını bu konuda cesaretlendirmeleri gerekiyor. Ödül alan hekim ve hastanelerimizi kutlayarak, başarılarının devamını diliyorum“ diye konuştu.

Kimler ödül aldı?

Normal doğumun faydalarına dikkat çekildiği ödül töreni, protokol tarafından İstanbul’da en başarılı hastane ve hekimlerine ödül ve başarı belgesi takdim edilmesi ile birlikte devam etti. Ödül almaya hak kazanan hekimler; Uz. Dr. Ahmet Eser, Op.Dr. Ali Galip Zebitay, Uzm. Dr. Belgin Esen, Op. Dr. Bora Taşpınar, Uz. Dr. Çetin Kılıçcı, Uzm. Dr. Didem Gül, Op. Dr. Halide Yüksel, Uzm. Dr. İlter Yenidede, Uzm. Dr. Murat Karakulak, Dr. Müzeyyen Sadakat, Uzm. Dr. Özge Senem Yücel Çiçek, Uz.Dr. Resul Karakuş, Uzm. Dr. Saadet Ünsal Boran, Op. Dr. Semra Yüksel, Uzm. Dr. Seyhan Karasu, Uzm.Dr. Sinan Küçük, Uzm. Dr. Verda Alpay Türk, Dr. Yahya Doğan, Op. Dr. Yücel Koçyiğit ve Uzm. Dr. Zeynep Akçığ olarak belirlendi.