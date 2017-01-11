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Nöroloji alanında “Yılın Makalesi Ödülü” YDÜ’ye verildi

Türk Nöroloji Dergisi’nin her yıl geleneksel olarak verdiği yılın makalesi ödüllerinde 2016 yılı “Yılın Makalesi Ödülü” Yakın Doğu Üniversitesi’ne verildi.

Nöroloji alanında “Yılın Makalesi Ödülü” YDÜye verildi

11 Ocak 2017 09:15

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Türk Nöroloji Derneğinin yayın organı olan ve SCOPUS, DOAJ, Index-Copernicus, Embase, EBSCO Research, Türkiye Atıf Dizni gibi indekslerde taranan ‘Turkish Journal of Neuorology’ dergisinin 2015 yılı içerisinde yayınlanan makalelerden seçerek verdiği yılın makalesi ödülünde birinciliği bu sene, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalından Doç. Dr. Ferhat Harman ve Nöroloji Anabilim Dalından Yrd. Doç. Dr. Senem Mut’un yazdığı ‘Deneysel spinal kord yaralanmasında vitamin D3’ün motor fonksiyonlar üzerine olan iyileştirici etkisi’ adlı makale kazandı.

D3 Vitamininin Nörolojik Fonksiyonlarda İyileştirici Etkisi…
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalından Doç. Dr. Ferhat Harman ve Nöroloji Anabilim Dalından Yrd. Doç. Dr. Senem Mut tarafından yazılan ve ödül alan makalede, deneysel spinal kord yaralanmasında Vitamin D3’ün motor fonksiyonlar üzerine olan iyileştirici etkisi irdelendi.
 Spinal kord yaralanması, toplumda sık görülmesi, fiziksel, psiko-sosyal ve ekonomik açıdan oluşturduğu hasarın büyüklüğü ve evrensel kabul edilmiş bir tedavi protokolünün düzenlenememiş olması nedeniyle çok önemli bir rahatsızlıktır. Geliştirilmeye çalışılan etkin tedavi yöntemleri, travma sonrası gelişen olayların iyi anlaşılması gerekliliğini ortaya koyuyor.
 İlk yaralanmadan sonra omurilikte, erken dönemde oksijen yetmezliği meydana gelmekte ve buna bağlı ikincil hasar gelişmektedir. İkincil hasarda, tetiklenen olaylar zinciri, sinir hücrelerinin ölümüne ve omurilikteki hasarın artmasına neden olmaktadır. Günümüzde yapılan çalışmaların bir kısmı ikincil hasarı önlemeye yöneliktir. Denenen birçok ilaca rağmen omurilik yaralanmasında etkili bir tedavi yöntemi halen bulunamamıştır. Yapılan deneysel çalışmada oluşan ikincil hasarı azaltmaya yönelik bir çalışma planlandı.

Omurilik Yaralanmalarında D3 Vitamini Önem Taşıyor...
 Daha önce yapılan çalışmalarda vitamin D3’ün immün sistem ve beyin fonksiyonlarını da düzenlediğine yönelik bilimsel kanıtlar elde edildi. Bu bulgulardan yola çıkarak bu çalışmada deneysel omurilik yaralanmasında vitamin D3’ün nörolojik fonksiyonlara olan iyileştirici etkisi incelenmiştir. Çalışmamız sonucunda Vit D3’ün omurilik yaralanması modelinde klinik olarak nörolojik fonksiyonlarda iyileşme sağladığı gösterildi
 

Etiketler: Doç. Dr. Ferhat Harman Yrd. Doç. Dr. Senem Mut, Türk Nöroloji Dergisi Yılın Makalesi Ödülü, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ)


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