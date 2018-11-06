Norveç Mülteci Ajansı'ndan BM'ye Yemen çağrısı

Norveçli Mülteci Ajansı (NRC) Genel Sekreteri Jan Egeland, "Yemen'de tamamen insan yapımı bu felaketin durdurulmasıyla ilgili olarak, BM Güvenlik Konseyi ve üye devletlerin, bir ateşkes için acil adımlar atmasını, Yemen'in tüm limanlarının tam açılmasını, kamu hizmetlerinin restorasyonunu ve Yemen ekonomisinin istikrara kavuşmasını talep ediyoruz" dedi.

Suudi önderliğindeki Koalisyonun Yemen'deki deniz, kara ve hava yollarına bir abluka koymasından bir yıl sonra, milyonlarca insan kıtlık ve ölümcül hastalığa daha fazla yaklaşıyor.

Abuluka enflasyona, enflasyon krize yol açtı

Bir yıl süren kısmi abluka, hayati gıda, yakıt ve tıbbi malzemelerin ithalini engelleyerek temel mallarda kıtlık çıkmasına zemin hazırladı. Bu da Yemen'de enflasyonun meydana gelmesine ve krize yol açtı.

Norveçli Mülteci Ajansı (NRC) Genel Sekreteri Jan Egeland, "Son 12 ay Yemenli siviller için bitmeyen bir kabus oldu. Çatışmanın tarafları, savaş yasalarını sürekli olarak reddettiler ve sivil halkın acısını artıran taktikler kullandı" dedi.

Yemen'in en önemli deniz limanı olan Hudeyde üzerinden yapılan yakıt ithalatı büyük ölçüde düşük ve ihtiyaçların karşılanması için yetersiz kalıyor. Geçtiğimiz günlerde, Hudeyde şehrinin yakınlarında, sivillerin güvenlik ve yardım imkanlarını daha da kötüleştiren şiddetli çatışmalar ve hava saldırıları görüldü.

Yemen'de 1 milyondan fazla insanda kolera şüpheli vaka tespit edilirken, 12 milyon insan kıtlığa düşme riski altında. Ülke çapında 22 milyondan fazla insan yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.