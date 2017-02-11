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Norveç'in başkenti Oslo’da tek oda daire 950 bin TL

Dünyanın en zengin ülkeleri sıralamasında uzun yıllardır ilk üçte yer alan Norveç’te son bir yıl içerisinde konut fiyatlarının yüzde 13 civarında arttığı belirtilirken, ülkenin başkenti Oslo’da daire fiyatlarının yanına yaklaşılmıyor.


11 Şubat 2017 16:36

Oslo merkezde banyosu ve mutfağı içinde 79 metrekare tek oda bir daire 2,175 milyon Norveç kronuna (950 bin TL) satılıyor. Ülke genelinde son bir yıl içerisinde konut fiyatlarında ortalama yüzde 13’lük bir artış kaydedilirken, Oslo’da bu artış yüzde 23 seviyelerine ulaştı. Oslo’nun en pahalı semti Frogner’de konut fiyatlarının metrekaresi ortalama 87 bin Norveç Kronu civarında (37 bin TL) olurken, rekor kıran bir dairenin metrekare fiyatı 114 bin Norveç Kronu (12.800 TL) oldu.

Konut fiyatlarının artmasının nedenleri arasında, 2000’li yılların başından bu yana petrol endüstrisinde çalışmak için yurtdışından çok kişinin gelmesi, ihtiyaca cevap verecek sayıda konut inşa edilmemesi, iş piyasasında kalifiye eleman sıkıntısı yaşanması nedeniyle ücretlerdeki artış ve düşük faizin rol oynadığı belirtiliyor. 

Sadi Tekelioğlu

Etiketler: Norveç, Osla, tek oda daire


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