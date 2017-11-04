Diğer
Kategoriler

Norveç'te düşen Rus helikopterin enkazı denizden çıkarıldı

Norveç'in Spitsbergen bölgesinde 8 kişiyi taşıyan Rus Mi-8 helikopterinin enkazının denizaltından çıkarıldı.

Norveçte düşen Rus helikopterin enkazı denizden çıkarıldı

04 Kasım 2017 23:56

Rusya'nın Barentsburg Başkonsolosu Vyaçeslav Nikolayev, 26 Ekim'de gerçekleşen kazada, içinde 8 kişinin bulunduğu Rus Mi-8 helikopterinin enkazının Norveç'in Spitsbergen bölgesinde denizaltından çıkarıldığını ancak 8 kişinin cansız bedenine ulaşılamadığını bildirdi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan Yevgeniy Saidov, helikopterin kara kutusunun bulunduğunu belirterek, “Kara kutu incelenmesi için Moskova’ya gönderilecek” dedi.

Converse Avia havayoluna ait Mi-8 helikopteri, 26 Ekim'de Piramit kasabasından Barentsburg'a uçtuğu zaman kaybolmuştu. Gemide 5 mürettebat ve Arctic ve Antarctic bilimsel araştırma enstitüsünün 3 çalışanı bulunuyordu. 3 gün sonra, Norveçli bir gemi, Cape Heer'in iki kilometre kuzeydoğusunda bir araba enkazı bulmuştu. 

Şehriyar İmanbeyli
 

Etiketler: Norveç, Spitsbergen

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç