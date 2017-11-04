Norveç'te düşen Rus helikopterin enkazı denizden çıkarıldı

Rusya'nın Barentsburg Başkonsolosu Vyaçeslav Nikolayev, 26 Ekim'de gerçekleşen kazada, içinde 8 kişinin bulunduğu Rus Mi-8 helikopterinin enkazının Norveç'in Spitsbergen bölgesinde denizaltından çıkarıldığını ancak 8 kişinin cansız bedenine ulaşılamadığını bildirdi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan Yevgeniy Saidov, helikopterin kara kutusunun bulunduğunu belirterek, “Kara kutu incelenmesi için Moskova’ya gönderilecek” dedi.

Converse Avia havayoluna ait Mi-8 helikopteri, 26 Ekim'de Piramit kasabasından Barentsburg'a uçtuğu zaman kaybolmuştu. Gemide 5 mürettebat ve Arctic ve Antarctic bilimsel araştırma enstitüsünün 3 çalışanı bulunuyordu. 3 gün sonra, Norveçli bir gemi, Cape Heer'in iki kilometre kuzeydoğusunda bir araba enkazı bulmuştu.

Şehriyar İmanbeyli

