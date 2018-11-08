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Norveç'te gemi kazası: 7 yaralı

Norveç'te gemi kazası: 7 yaralı
Norveç'te gemi kazası: 7 yaralı

Norveç Donanmasına ait bir fırkateyn ile petrol tankerinin Bergen şehri açıklarında çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Norveç medyasında çıkan haberlerde, sabah saatlerinde Norveç Donanmasına ait bir firkateyn ile petrol tankerinin Bergen şehrinin 50 kilometre kuzeybatısındaki Sture Terminali dışında çarpıştığı, olayda 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

NATO'nun 25 Ekim - 7 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Trident Juncture 2018 askeri tatbikatına katılarak Kuzeybatı Norveç'teki Haakonsvern üssüne dönmekte olan Norveç Donanmasına ait KNM Helge Ingstad firkateyninde 173, Sola TS petrol tankerinde ise 23 kişi bulunduğu belirtildi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, çarpışma sonrasında fırkateynin su almaya başladığı ve gemide bulunan 7 kişinin yaralandığı, gemide bulunan herkesin tahliye edildiği bildirildi. Petrol tankerinin ise hafif hasarlı olduğu belirtildi.

Sture Terminali çarpışmadan sonra kapatıldı. Su alan fırkateynin batma tehlikesinin kalmadığı belirtildi.  

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