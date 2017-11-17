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Norveç’teki skandala CHP'den tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Norveç’teki NATO tatbikatında Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resminin hedefler arasına konmasının müttefik ruhuna uymayan, sorumsuz ve provakatif bir davranış olduğunu söyledi. Yılmaz, "Şiddetle kınıyoruz. Atatürk’e, bayrağımıza dönük zaman zaman vuku bulan bu alçak saldırılar, yapanları daha da küçük duruma düşürür. Cumhurbaşkanının fotoğrafının hedef alınması da asla kabul edemeyeceğimiz çirkin bir davranıştır" dedi.

Norveçteki skandala CHPden tepki

17 Kasım 2017 16:25

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer ve Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, CHP Karşıyaka İlçe Başkanlığının düzenlediği "Atatürk, Cumhuriyet, Köy Enstitüleri" konulu panel için geldikleri İzmir’de CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven’i makamında ziyaret etti.

Yılmaz, basın mensuplarının Norveç’teki NATO tatbikatında Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isminin düşman hedefler arasına konmasıyla ilgili yaşanan krizle ilgili değerlendirme yaptı. Olayın çok çirkin olduğunu belirten Yılmaz, "Böyle, müttefiklik ruhuna uymayan sorumsuz ve provakatif davranışları en sert şeklide kınıyoruz. Bunu yapanların mantık olarak terör örgütleri DEAŞ, El Kaide, El Nusra’dan hiçbir farkı yoktur. Bizim simgelerimize dönük her çirkin yaklaşıma tepki veririz. Umuyorum ki bu işi kim ve kimlerin yaptırdığı da açığa çıkar ve gerekli cezaları da alırlar. Atatürk’e, bayrağımıza dönük zaman zaman vuku bulan bu alçak saldırılar, yapanları daha da küçük duruma düşürür. Cumhurbaşkanının fotoğrafının hedef alınması da asla kabul edemeyeceğimiz çirkin bir davranıştır. Şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

 

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