Yaklaşık 1 ay önce fıkralara konu olacak hırsızlık olayı duyanları hem şaşkına çevirdi, hem de güldürmüştü. İzmir’in Torbalı ilçesine bağlı Yazıbaşı Mahallesi’nde yaşayan 60 yaşındaki Tahsin Yaman, sürekli olarak trafodaki kabloların çalınmasından rahatsız olmuştu. Yaman, elektrik paneline not ve 50 TL bırakmıştı. 2 gün aradan sonra hırsız, bu işi zevk için yaptığını söyleyerek kendisi de 50 TL bırakmıştı. Olay Türkiye gündeminde geniş yankı bulmuştu. Aradan geçen 1 aylık süre sonrasında, bu kez Arslanlar Mahallesi yakınlarında Yaman’a ait olan tarladaki trafo ve elektrik paneli çalındı.

2 ton olan trafonun nasıl çalındığına dair hiçbir fikri olmadığı ve 5 bin TL zararının olduğunu belirten Tahsin Yaman, “Sabah tarlama geldiğim vakit, trafomun çalındığını fark ettim. Yaklaşık 1 ay önce başıma talihsiz bir olay gelmişti. Hırsız ile ilginç bir diyaloğumuz olmuştu. Ne yazık ki bu kez 2 tonluk trafomu yerinden söküp araca bindirip gitmiş. Aracın tekerlek izleri dahi duruyor. Bu kez canımı çok yaktı. Bu yıl içerisinde 20 bin TL kadar zarara uğradım. Ne yapacağımı bilemiyorum. Birileri bana yardım etsin. Yoksa ne tarımla ilgilenebilirim ne para kazanabilirim. Notu bıraktığıma pişman oldum. Hırsız daha çok çıldırdı ve kafasını daha büyük bir şeye taktı. O da kocaman trafoyu alıp gitmekte buldu. Geriye de bir not bırakmadı” şeklinde konuştu.