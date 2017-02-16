Noter tasdik nedir? Noter tasdik nasıl yapılır? Noter tasdik işlemleri ile ilgili bilmeniz gerekenleri sizler için derledik. Noter tasdiki, tercümesi yapılan belgeleri vereceğiniz makam, resmi onay istediğinde noterler tarafından yapılan onay işlemidir. Ülkemizde tasdik işlemleri Adalet Bakanlığı tarafından noterlere verilmiştir. Belgeler noter tasdikinin ardından yasalar önünde hukuki geçerlilik kazanır. Noter tasdik işlemleride ücret ödenir.

NOTER NEDİR?

Noter hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendiren ve kanunlarla verilen başka görevleri yapan kimselerdir. Noterlik bir kamu hizmetidir. Noter olabilmek için; hukuk fakültesi mezunu olmak, noterlik stajı için noterler odasına başvurmak, stajını tamamlayarak, noterlik belgesini almış olması gerekmektedir. Hukuk fakültesinden mezun olanlar 1 yıl noterlik stajı yaparlar ve staj ücretlidir. Staj kesintisiz olarak yapılır, stajyer, staj gördüğü noterlik dairesinde, Noterlik Kanunu ve Yönetmeliğinin gösterdiği işleri yapmakta yükümlüdür.

NOTERİN GÖREVLERİ NEDİR?

Yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her nevi hukuki işlemleri düzenlemek,

Kanunlarda resmi olarak yapılmaları emredilen ve mercileri belirtilmemiş olan bütün hukuki işlemleri bu kanun hükümlerine göre yapmak,

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapmak,

Bu kanuna uygun olarak dışarıda yazılıp getirilen kağıtların üzerindeki imza, mühür veya herhangi bir işareti veya tarihi onaylamak,

Bu kanun hükümlerine göre yapılan işlemlerin dairede kalan asıl veya örneklerinden veya getirilen kağıtlardan örnek çıkarıp vermek,

Belgeleri bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevirmek,

Protesto, ihbarname ve ihtarname göndermek,

Kanunen tescili gereken işlemleri tescil etmek,

Bu ve diğer kanunlarla verilmiş sair işleri yapmak. Noterler Türk Ticaret Kanunu ve diğer kanunlar hükümlerine göre tutulması gereken defterleri bu kanunlar uyarınca onaylarlar.

