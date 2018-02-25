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Nubia, Mobil Dünya Kongresi'nde tasarım alanındaki üç yeniliğini açıklayacak

Yüzde 90,36 tam ekran oranına sahip kenarsız Z17S modeliyle 'çerçevesiz' özelliğe sahip akıllı telefon markası nubia, 2018 Mobil Dünya Kongresi'nde tasarım alanındaki üç yeniliğini açıklayacak.

Nubia, Mobil Dünya Kongresinde tasarım alanındaki üç yeniliğini açıklayacak

25 Şubat 2018 20:59

Akıllı telefon markası nubia, 2018 Mobil Dünya Kongresi'nde elmas kesimli ışık-karıştırmalı nano-karbon grafit tasarımı ve Z17miniS ile beklenen çıkışını gerçekleştirmeyi hedefliyor. Ön ve arka çift-lens kameralar artı yapay zekalı Neovision7.0 dahil birinci sınıf özelliklere sahip AI Portrait 2.0, ışıkla boyama, makro-kamera ve klon-kamera gibi yeni kamera özelliklerine de sahip. Ürünün tasarımı, yansımalı cam sihirli optik reaksiyona sahip dört kenarı kavisli cam içeriyor. Nubia, tam ekran/kısa batarya ömrü tasarım ikilemini çözümleyen bir dizi yeni model de sergileyecek. Yeni tam ekran, uzun batarya süreli N/V Serisi, Qualcomm işlemcileriyle ve çok sayıda RAM ile donatılmış olup, mobil oyuncuların beklentilerini karşılamayı hedefliyor.

2018 Mobil Dünya Kongresi'nde ayrıca nubia tarafından gösterişli akıllı telefon aksesuarları ve IoT ürünleri ve çözümleri de sergilenecek. Resmi nubia 5G modelleri ise 2019 yılında piyasaya sürülecek.
Geçen sene nubia, Amerika, Hindistan, Almanya, İspanya, Endonezya ve Tayland'daki varlığını güçlendirirken, Amazon, Mediamax ve Phone House ile verimli ortaklıklar başlattı. Aynı zamanda nubia, Z, M ve N serisini de içerecek şekilde başarılı ürünleri piyasaya sürdü. 

 

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