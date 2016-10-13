Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, kurumun Cumartesi ve Pazar günü belirlenen saatler arasından açık olacağı ve hizmet vereceği aktarıldı. Açıklamada, 16 Ekim 2016 tarihinde yapılacak olan ‘2016 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Önlisans’ sınavına katılacak adaylardan nüfus cüzdanını kaybeden ve yeniden almak isteyenler için 15 Ekim 2016 Cumartesi günü sabah 10.00-14.00, 16 Ekim 2016 Pazar günü ise sabah 07.00-10.00 saatleri arasında hizmet verilmek üzere İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü açık olacaktır” ifadelerine yer verildi.