Nüfus müdürlüklerinde ehliyet ve pasaport yoğunluğu yaşanıyor

Bugün itibarıyla Türkiye genelinde geçilen sistemle artık ehliyet ve pasaport işlemleri de nüfus müdürlüklerinde yapılmaya başlandı. İlk gün olmasından dolayı tüm Türkiye olduğu gibi Mersin'de de nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanırken, özellikle bazı vatandaşlar yapacakları işlemlerin harç paralarını bankalara yatırmadan gelmesinde dolayı işlem yapamadan geri döndü.

Merkezi Mersin'de bulunan E-Nüfus Sendikası Genel Başkan Ali Kart, yeni sistemle ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Kart, bugün itibariyle ehliyet ve pasaport işlemlerini de nüfus müdürlüklerinin yapmaya başladığını söyledi. İlk günler olmasından dolayı yoğunluk yaşandığını vurgulayan Kart, “Türkiye genelinde geçilen bu sistemin ilk günlerinde aksaklıklar yaşanması normaldir. Vatandaşlarımızdan isteğimiz öncelikle randevu olarak nüfus müdürlüklerine gelirlerse hem bizim işlem yapmamızı kolaylaştıracaktır hemde kendilerinin sıra bekleme durumunu en aza indireceklerdir. Vatandaşlardan bir diğer istediğimiz öncelikle bankalara giderek yapılacak işlemin ücretini yatırması, makbuzu alması ve daha sonra nüfus müdürlüklerine gelmesini istiyoruz. Bu geçiş sürecinde vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz. Buradan İçişleri Bakanımıza da bir çağrı yapmak istiyoruz. Bu kadar iş yükünün olduğu ve önemli bir kurum olan nüfus müdürlüklerimizdeki personel ve diğer eksikliklerinin biraz giderilmesini bekliyoruz. Bakanımızdan istirhamımız bu kadar önemli bir kurumun biraz daha ön plana çekilmesidir” diye konuştu.

"Bazı eksiklikler mutlaka var"

Alt yapı olarak devir işleminin 761 merkezde başladığını kaydeden Kart, “Şu anda Türkiye genelinde birçok noktada var. Vatandaşımız bu konuda rahat olsun. Ama tabii ki de eksiklikler mutlaka var. Gerek personel gerek bu devir işleminden dolayı biraz fiziki sistemsel eksiklikler, bilgisayar ve cihazların biraz daha zamanla sistemin oturmasıyla biraz daha aktif hale gelecektir. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz biraz daha sabırlı olmalarını bekliyoruz. Bu eksiklikler devletimizin ve İçişleri Bakanımızın biraz daha bizlere göstereceği ilgi sayesinde giderilecektir. Vatandaşlarımız özellikle bu para yatırma olayını unutmaması gerekiyor. Birçok vatandaş direk nüfus müdürlüklerine geliyor. Öncelikle anlaşmalı 30 bankamız var. Bankalara gittiklerinde rahatlıkla bu ücret yatırma işlemini gerçekleştireceklerdir. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra nüfus müdürlüklerine geleceklerdir. Bu sayede bize hem bir kolaylık olacak hem de vatandaşın sıra beklemesini azaltacağız” şeklinde konuştu.

"Bu geçiş sürecinden kaynaklanan bazı sıkıntılarımız olacak"

Sisteme bakıldığında “tek elden” olması dolayısıyla çok güzel olduğunun altını çizen Kart, “Ancak bu alt yapının biraz eksikliği, biraz bu geçiş sürecinde yaşanan problemlerden dolayı biraz sıkıntımız olacak. Şöyle düşünün Türkiye genelinde şimdiye kadar 21 milyon cipli kimlik dağıtıldı. Bu bizim kurumumuzun ne kadar özverili çalıştığının önemli göstergesidir. Daha önümüzde 60 milyon kadar kimlik basım süreci yaşanacak. Bunun üzerine ehliyet ve pasaport işlemlerinin devredildiğini düşünün. Bu alt yapının bunu kaldırması için biraz daha çalışma yapılması gerekiyor. Bu günlerde yapılan işlemler biraz zaman alabilir. Çünkü dediğimiz bazı sorunlardan dolayı işlemler biraz uzun sürebilir. Yoksa bu eksiklikler giderildikten sonra vatandaş rahatlıkla randevusunu alıp, ücretini bankaya yatırıp geldikten sonra nüfus müdürlükleri hızlı bir şekilde işlemini gerçekleştirecektir” ifadelerini kullandı.

Koray Ünlü