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Nükleer santral kurulacak alan havadan görüntülendi

Japon-Fransız ortaklığıyla Türkiye’de hayata geçirilecek olan ’Sinop Nükleer Santrali’nin kurulacağı alan havadan görüntülendi.

Nükleer santral kurulacak alan havadan görüntülendi

08 Ocak 2018 09:56
Nükleer santral kurulacak alan havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Karadeniz Bölgesi’nde Sinop’ta inşa edilmesi planlanan nükleer enerji santrali, Türkiye’nin en kuzeyi olan İnceburun bölgesinde yapılacak. Japon ve Fransız iş birliğiyle yapılacak Sinop Nükleer Güç Santrali (NGS) için geçen aralık ayında Çevresel Etki Değerlendirme(ÇED) başvurusu yapılmıştı. Türkiye’nin ikinci nükleer santral projesi olan Sinop NGS için ÇED sürecinin ilk aşaması olan proje tanıtım dosyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, projeyi ÇED yönetmeliği genel formatına uygunluk bakımından inceleyecek. Proje dosyasına uygunluk kararı verilmesinin ardından ÇED süreci için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bir değerlendirme kurulu kurulacak. Kurul oluşturulmasının ardından düzenlenecek bir toplantı ile halkın görüşleri alınacak ve ÇED raporu için yatırımcıya özel bir format hazırlanacak yatırımcıya verilecek. ÇED raporu formata uygun olarak şirket tarafından hazırlanacak. Değerlendirme sürecinin ardından Sinop Nükleeri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca olumlu karar verildiği takdirde projenin karar verme sürecinde ilk aşama tamamlanacak. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından saha lisansı ve sonrasında inşaat lisansı verilmesinin ardından Sinop Nükleeri projesi hayata geçecek.

Sinop Nükleer Santrali projesi 3 Mayıs 2013’te Japonya ile Sinop’ta nükleer santral kurulmasına ilişkin hükümetler arası anlaşma imzalanmıştı. Sinop nükleer santralinin ilk ünitesinin 2023 yılında, ikinci ünitenin 2024 yılında, üçüncü ünitenin 2027, dördüncü ünitenin 2028 yılında işletmeye alınması hedefleniyor.

Sinop Nükleer Santral Projesi: Yaklaşık maliyeti 20 milyar dolar, reaktör tipi ATMEA-1, ünite sayısı 4 ünite (1120 MW 4), kurulu güç 4480 MW, işletme ömrü 60 yıl.

 

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