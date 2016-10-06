Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Numan Kurtulmuş: 'Atme saldırısı insanlık suçudur'

Numan Kurtulmuş: 'Atme saldırısı insanlık suçudur'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Suriye’nin Türkiye sınırındaki Atme çadır kentine yapılan bombalı saldırıyı 'insanlık suçu' olarak değerlendirdi.

Numan Kurtulmuş: Atme saldırısı insanlık suçudur

06 Ekim 2016 11:41

İnceleme ve açılışlarda bulunmak amacıyla Ordu’ya gelen Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Ordu-Giresun Havaalanında basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Suriye’nin Türkiye sınırındaki Atme çadır kentinin bombalanmasıyla ilgili soruyu cevaplandıran Kurtulmuş, “Olayın detayını henüz bilmiyoruz. Patlama olduğuna ilişkin bilgiler var. Ümit ederim büyük bir zayiat olmamıştır. Maalesef Suriye ve Irak’taki siyasi karışıklıkların, orada devam eden iç karışıklıkların vekalet savaşlarının bütün her yere büyük zararı oluyor. Türkiye’ye de büyük zararı olduğunu görüyoruz. Mülteci kampına yapılan saldırı bir insanlık suçudur. Oradaki insanlar zaten evlerinden barklarından normal hayatlarından uzaklaştırılmış olan insanlardır. Geleceği çalınmış olan insanlardır. Bunu yapanlar insanlık dışı bir suç işlemişlerdir. Dünyanın her yerinde mülteci kampları korunası yerler olmaktadır. Olayın detayları ortaya çıktıkça Türkiye olarak gerekli tepkimizi ortaya koyacağız” dedi.

“Irak hükümetinin açıklamasını reddediyoruz”
Irak hükümetinin Başika kampı sebebiyle Türkiye’ye yönelik yaptığı açıklamayı değerlendiren Kurtulmuş, açıklamanın kabul edilemez olduğunu söyledi. Kurtulmuş, Irak hükümetini eleştirerek şöyle konuştu: “Türkiye’nin Başika’daki varlığı işgal amacıyla değildir. Irak hükümeti illa ortaya bir tepki koymaları gerekiyorsa Musul ve Rakka bir günde DAEŞ tarafından işgal edildiğinde neredeydiniz? Türkiye’nin Başika’daki varlığı oradaki varlığı Musul’un DAEŞ işgalinden kurtulması için oradaki yerel güçlerin isteği üzerinedir. Dolayısıyla Türkiye’nin oradaki varlığı başka ülkeler gibi ta uzaklardan gelip orayı işgal etmek için değildir. Musul halkına yardım etmek için oradadır. DAEŞ’le mücadele için oradadır. Kuzey Irak merkezi hükümetinin talebi üzerine oradadır. Dolayısıyla Irak hükümetinin bu açıklamasını hiçbir şekilde kabul etmeyiz. Türkiye bu açıklamayı şiddetle reddeder. Bu açıklamanın üzerine bir açıklama daha gelirse Irak hükümetine oradaki ABD varlığının ne anlama geldiğini sorarız.”

“PKK Karadeniz’de barınamayacak”
Geçen hafta Ordu’da PKK’lı 6 teröristin öldürülmesi olayını da değerlendiren Kurtulmuş, “Terör örgütü ve terör örgütleri sadece Karadeniz’de değil Türkiye’nin hiçbir yerinde barınamayacak. Son iki yıldır Ordu, Giresun ve Sivas kırsalında başımıza bela olmuşlardı. Bu son yapılan operasyonla buradaki PKK varlığının tamamen bitirildiği, Ordu, Giresun ve Sivas kırsalından dışarı atıldığını görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu operasyonu yapan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza, bölge halkına ve özellikle Mesudiye halkının bu operasyon sırasında gösterdiği vatanseverliğe teşekkür ediyorum. Bundan sonra terör örgütü Karadeniz’de barınamayacaktır” diye konuştu. 

Metin Akyürek


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!