İnceleme ve açılışlarda bulunmak amacıyla Ordu’ya gelen Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Ordu-Giresun Havaalanında basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Suriye’nin Türkiye sınırındaki Atme çadır kentinin bombalanmasıyla ilgili soruyu cevaplandıran Kurtulmuş, “Olayın detayını henüz bilmiyoruz. Patlama olduğuna ilişkin bilgiler var. Ümit ederim büyük bir zayiat olmamıştır. Maalesef Suriye ve Irak’taki siyasi karışıklıkların, orada devam eden iç karışıklıkların vekalet savaşlarının bütün her yere büyük zararı oluyor. Türkiye’ye de büyük zararı olduğunu görüyoruz. Mülteci kampına yapılan saldırı bir insanlık suçudur. Oradaki insanlar zaten evlerinden barklarından normal hayatlarından uzaklaştırılmış olan insanlardır. Geleceği çalınmış olan insanlardır. Bunu yapanlar insanlık dışı bir suç işlemişlerdir. Dünyanın her yerinde mülteci kampları korunası yerler olmaktadır. Olayın detayları ortaya çıktıkça Türkiye olarak gerekli tepkimizi ortaya koyacağız” dedi.

“Irak hükümetinin açıklamasını reddediyoruz”

Irak hükümetinin Başika kampı sebebiyle Türkiye’ye yönelik yaptığı açıklamayı değerlendiren Kurtulmuş, açıklamanın kabul edilemez olduğunu söyledi. Kurtulmuş, Irak hükümetini eleştirerek şöyle konuştu: “Türkiye’nin Başika’daki varlığı işgal amacıyla değildir. Irak hükümeti illa ortaya bir tepki koymaları gerekiyorsa Musul ve Rakka bir günde DAEŞ tarafından işgal edildiğinde neredeydiniz? Türkiye’nin Başika’daki varlığı oradaki varlığı Musul’un DAEŞ işgalinden kurtulması için oradaki yerel güçlerin isteği üzerinedir. Dolayısıyla Türkiye’nin oradaki varlığı başka ülkeler gibi ta uzaklardan gelip orayı işgal etmek için değildir. Musul halkına yardım etmek için oradadır. DAEŞ’le mücadele için oradadır. Kuzey Irak merkezi hükümetinin talebi üzerine oradadır. Dolayısıyla Irak hükümetinin bu açıklamasını hiçbir şekilde kabul etmeyiz. Türkiye bu açıklamayı şiddetle reddeder. Bu açıklamanın üzerine bir açıklama daha gelirse Irak hükümetine oradaki ABD varlığının ne anlama geldiğini sorarız.”

“PKK Karadeniz’de barınamayacak”

Geçen hafta Ordu’da PKK’lı 6 teröristin öldürülmesi olayını da değerlendiren Kurtulmuş, “Terör örgütü ve terör örgütleri sadece Karadeniz’de değil Türkiye’nin hiçbir yerinde barınamayacak. Son iki yıldır Ordu, Giresun ve Sivas kırsalında başımıza bela olmuşlardı. Bu son yapılan operasyonla buradaki PKK varlığının tamamen bitirildiği, Ordu, Giresun ve Sivas kırsalından dışarı atıldığını görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu operasyonu yapan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza, bölge halkına ve özellikle Mesudiye halkının bu operasyon sırasında gösterdiği vatanseverliğe teşekkür ediyorum. Bundan sonra terör örgütü Karadeniz’de barınamayacaktır” diye konuştu.

Metin Akyürek