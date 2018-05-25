Numan Kurtulmuş: IMF’ye asla diz çökmeyiz

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, para üzerindeki spekülatif hareketlerin arkasında Türkiye’nin üretim gücünün kırılması niyeti bulunduğuna dikkat çekti. Medya temsilcileriyle önceki gün iftarda bir araya gelen Bakan Kurtulmuş gündemdeki konuları değerlendirdi. Kurtulmuş konu başlıklarıyla şunları söyledi:

DOLARDAKİ TIRMANIŞ: Son birkaç günde kullanılan terminolojinin bir algı operasyonunun parçası olduğunu görüyorum. Bunlardan birisi ‘kur krizi’ lafıdır. Sık sık duymaya başladığımız ‘kur krizi’ lafı tipik bir algı operasyonu terimidir. Buradan da kast edilen şey, özellikle özel sektörün yüksek borçluluğu işaret edilerek son zamanlarda gerçekten üretime doğru yönlendirilmiş olan özel sektörün daha fazla üretim yapmasının sakıncalı olacağı şeklinin ortaya çıkarılması isteniyor. Burada Türkiye ekonomisine karşı planlı hareketin olduğu anlaşılıyor… IMF, emirlerle direktiflerle ülkeleri bağımlı hâle getiriyor. IMF programları o programı imzaladıkları ülkelerle bir borç-alacak ilişkisi değildir. IMF programları bir bağlılık ilişkisidir. Yani biz şu çerçevedeki ekonomi programlarında sizin kurallarınıza, sizin emirlerinize, direktiflerinize uyacağım manasına gelen anlaşmalardır. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız meseleyi gördü. İlişkimiz sona erdi.

MİLLETVEKİLLİĞİ ADAYLIĞI: AK Parti kadroları bakımından ‘kim milletvekili olacak, kim bakan olacak’ gibi bir niteliksel ve niceliksel bir kısıtlama olmadığını biliyoruz. Bizden Sayın Başbakan dahil bütün Bakanlar Kurulu üyelerinin başvurularının uygun olacağı istendiği için başvurularımızı yaptık. Sonuçta siyaset bir ekip işidir ve ekibin lideri olan da ekipteki insanlardan nasıl, ne şekilde istifade edeceğine karar verir, bundan daha doğal bir yol olmaz.

MECLİS’TE ÇOĞUNLUK: Parlamentoya çok partinin girmesi, küçük partilerin milletvekilleri belki girecek olması çoğunluğu kaybedeceğimizi düşünmüyorum. Çünkü diğer küçük partiler bizden oy alacak değiller.

BAHÇELİ’NİN AF TEKLİFİ: Sayın Devlet Bahçeli’nin cezaevindekilere af konusunu gündeme getirmesi sanki bizim de bu yönde eğilimimiz var gibi anlaşıldı. AK Parti olarak af konusunda hem Cumhurbaşkanımız hem de diğer yetkili arkadaşlarımız gerekli açıklamayı yaptı. Milliyetçi Hareket Partisinin kendi öncelikleri var. Bizim buna söyleyeceğimiz bir şey yok.

EREN ERDEM’İN İTİRAFLARI: Açıklamaları savcılığa intikal etti. Daha önceki dönemlerde de bu ve benzeri kişiler üzerinden FETÖ ile zaten CHP’deki bazı kişiler arasında bir dirsek temasının olduğu anlaşılıyor. Eğer bu dedikleri hakikaten mahkemece ispat edilebilirse son derece açık bir ilişki demektir. Yani bu belgeler gökyüzünden posta güvercinleriyle bunlara gelmediğine göre, mahkeme de bu yönde karar verirse CHP’nin FETÖ ile organik bağ kurulması mümkündür.

OY VERMEK ZORUNDA DEĞİLLER: Numan Kurtulmuş, CHP ile Saadet Partisinin Millet İttifakı’na yer almasına dair değerlendirmelerde de bulundu. Kurtulmuş “Biz ittifak kuruyoruz diye masa başında oturup partilerin yöneticileri bir karar alırlarsa, o partiye oy vermiş insanlar da uyacaklar diye bir kural yok. Hiçbir benzerliği olmayan partiyle ittifak yapıldığında, ortaya pozitif bir sinerji de koymaz diye düşünüyorum” dedi.

Türkiye Gazetesi